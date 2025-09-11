مفاجأة.. ضحية "الفضيحة الجنسية" تسامح نجم ريال مدريد

كتب – نور الدين ميفراني

قد تشهد قضية المدافع الإسباني راؤول أسينسيو، لاعب ريال مدريد، المتهم بالمشاركة في نشر شريط جنسي لفتاة قاصر، انفراجًا ينهي الأزمة بعدما ذكرت تقارير إسبانية أن إحدى الفتاتين اللتين قدمتا الشكوى قررت مسامحته.

وكانت النيابة العامة طالبت بالسجن لمدة عامين ونصف العام بحق راؤول أسينسيو، بعد اتهامه بارتكاب جريمتين تتعلقان بانتهاك الخصوصية بحق فتاتين شاركتا في علاقة جنسية بالتراضي مع عدد من لاعبي الفريق.

وأفادت التقارير سابقا، بأن 3 لاعبين آخرين هم: أندريس غارسيا وفيران رويز وخوان رودريغيز، قاموا بتصوير الواقعة دون علم الفتاتين، ثم توزيع الفيديو على أطراف ثالثة دون موافقة، واستخدام القاصر لأغراض إباحية وحيازة مواد إباحية للأطفال، وكانت إحدى الفتاتين تبلغ من العمر 18 عامًا، بينما كانت الأخرى قاصرًا (16 عامًا) وقت وقوع الحادثة.

واتهم أسينسيو بنشر الفيديو رغم أنه لم يشارك في تصويره وأصر سابقًا على براءته، لكن الادعاء العام قرر محاكمته.

وحسب إذاعة "كوبي"، فقد أعربت إحدى الضحيتين عن مسامحتها للاعب راؤول أسينسيو، معلنة سحب شكواها ضده بعد أن قدم اعتذارًا رسميًّا. وقالت في بيانها: "أقبل الاعتذار بشكل حر وطوعي، وأعبر عن مسامحتي له. لا أريد أن يُعاقب جنائيًّا".

وأقرّ راؤول أسينسيو بمسؤوليته عمّا حدث، مؤكدًا أنه ارتكب خطأً، ومعبّرًا عن أسفه الشديد في رسالة اعتذار أرفقها ضمن ملف القضية.

وجاء في نص الرسالة: "أُقر بأنني ارتكبت خطأ. أود أن أعتذر بشكل صريح وغير مشروط".

ووفقًا للمادة 201.3 من القانون الجنائي الإسباني، فإن العفو عن المجني عليه يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية في قضايا كشف الأسرار، وفي هذا السياق، ورغم أن إحدى الضحيتين قدّمت عفوها وأسقطت دعواها ضد راؤول أسينسيو، فإنها لا تزال ماضية في اتهامها الموجه إلى المتهمين الثلاثة الآخرين.

أما بالنسبة لأسينسيو، فما زالت قائمة بحقه دعوى أخرى، تتعلق باتهام تقدمت به الضحية القاصر.

وقدّم الصحفي أنخيل غارسيا، عبر برنامج El Partidazo de COPE، تفاصيل حول ما فعله وما لم يفعله راؤول أسينسيو في القضية، وذلك لفهم سبب مثوله أمام القضاء.

وقال غارسيا: "ما لم يفعله راؤول أسينسيو، وقام به المتهمون الآخرون، هو أنه لم يُجرِ أي علاقات جنسية – ولو بالتراضي – مع الضحيتين، كما أنه لم يكن حاضرًا عندما فعل زملاؤه الثلاثة ذلك؛ هم كانوا داخل الكوخ، فيما كان هو في المسبح بعيدا عن الكوخ، لم يُسجّل أي مقطع فيديو من دون موافقة، ولم يكن حاضرًا عند تصوير المقاطع، ولم يُشارك في نشرها عبر مجموعات واتساب، كما أنه لم يكتب أي رسائل مسيئة يتباهى فيها كون الفتاتين قاصرتين أو بتعرضهما للضرب".