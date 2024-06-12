رسميًا.. إيقاف علي البليهي مدافع الهلال
قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف علي البليهي لاعب نادي الهلال مباراتين، بعد طرده أمام النصر، في نهائي كأس الملك.
وخلال مباراة الهلال والنصر الماضية في نهائي كأس الملك، تحصّل البليهي على البطاقة الصفراء الثانية، عقب احتكاك من دون كرة مع لاعب النصر سامي النجعي، ليتمّ إشهار الكارت الأحمر في وجهه.
وحاول البليهي الوقوف رافضًا الخروج من الملعب، إلا أن ميتروفيتش أمسكه من صدره، وأجبره على الخروج.
وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي بيانًا أعلنت من خلاله إيقاف البليهي مباراتين، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.
كما قررت اللجنة تغريم البليهي 20 ألف ريال سعودي؛ لقيامه بسلوك مشين تجاه لاعب الفريق المنافس.
وبهذا القرار، تأكد غياب البليهي عن مباراة الهلال ضد الأهلي في كأس السوبر السعودي، التي ستكون أول مباراة رسمية للفريق في الموسم الجديد.
ويُقام كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق، إذ أوقعت القرعة فريق الهلال ضد الأهلي في نصف النهائي، بينما يلعب النصر ضد التعاون.
ويتأهل الفائزان لمواجهة مباشرة من مباراة واحدة في النهائي.
ودائمًا ما يثير البليهي الجدل بسبب تصرفاته مع لاعبي أو جماهير النصر، وكان آخرها استفزازه للبرتغالي كريستيانو رونالدو في مواجهتهما السابقة، ما استدعى رونالدو التدخل عليه بقوة، ونال الكارت الأحمر.
واقتنص الهلال اللقب المحلي الثالث هذا الموسم، مواصلاً تفوقه المباشر على النصر بالفوز بألقاب الدوري السعودي، والسوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين.
كما حقق الهلال البطولة رقم 69 في تاريخه، وفاز باللقب الـ 11 في كأس خادم الحرمين، وللموسم الثاني على التوالي.