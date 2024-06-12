رسميًا.. إيقاف علي البليهي مدافع الهلال

وخلال مباراة الهلال والنصر الماضية في نهائي كأس الملك، تحصّل البليهي على البطاقة الصفراء الثانية، عقب احتكاك من دون كرة مع لاعب النصر سامي النجعي، ليتمّ إشهار الكارت الأحمر في وجهه.

وحاول البليهي الوقوف رافضًا الخروج من الملعب، إلا أن ميتروفيتش أمسكه من صدره، وأجبره على الخروج.