قلده باريديس.. لماذا يحرق توني كروس أطراف رباط الحذاء؟ (صور)

كتب – نور الدين ميفراني

يشتهر نجوم كرة القدم ببعض العادات الغريبة في ملاعب كرة القدم وبعضها تخص قمصانهم وأحذيتهم.

وكان الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق، والذي اعتزل كرة القدم صيف 2024، يحرق أطراف أربطة الحذاء منذ بداية مشواره.

أخبار ذات علاقة استبعد مانشستر سيتي.. توني كروس يرشح 4 أندية للفوز بدوري أبطال أوروبا

أخبار ذات علاقة "سيملأ جيوبه بالمال".. 4 مواقف أغضبت جمهور الأهلي السعودي من توني كروس

ويقوم النجم الألماني بحرق أطراف أربطة الحذاء حتى لا تؤثر في تمريراته وتسديداته المتقنة، وهو ما كان يساعده على الدقة في التمرير والتسديد الذي اشتهر بها طول مسيرته.

ويقوم الأرجنتيني لياندرو باريديس، لاعب وسط بوكا جونيورز الحالي، وبطل العالم برفقة منتخب الأرجنتين 2022 بالعادة ذاتها أيضًا وتعلمها من الدولي توني كروس، بطل العالم برفقة منتخب ألمانيا في 2014.

وفي شهر يوليو الماضي، أعلن نادي بوكا جونيورز، عودة باريديس، إلى صفوفه، بعد رحلة من التجارب الأوروبية استمرت نحو 10 مواسم.

باريديس الذي ولد في سان خوستو، أحد أبناء بوكا جونيورز، الذي بدأ رحلته بين جدران لا بومبونيرا، بعدما طغت موهبته وجعلته عنصرًا أساسيًّا مع الفريق في السادسة عشرة من عمره.

ومنذ رحيله عن بوكا جونيورز، خاض باريديس رحلة من التجارب في أوروبا، بدأ في روما ثم زينيت الروسي، ومنه إلى باريس سان جيرمان الذي لمع بين صفوفه، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس معارًا، ثم ينهي رحلته الخارجية، برفقة الذئاب.