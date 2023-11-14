أنشيلوتي يغادر اجتماع المدربين مع الحكام غاضبا.. ويعلق: "إنها فوضى" (فيديو)

شوهد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، وهو يغادر الاجتماع الذي عقد، اليوم الثلاثاء، بين مدربي الكرة الإسبانية مع المسؤولين عن التحكيم وتقنية الفيديو، غاضبا.

وكانت اللجنة الفنية لمدربي "الليغا" دعت للاجتماع في مقر الاتحاد، الذي شهد وجود 42 مدربا، إضافة إلى المسؤولين عن لجنة الحكام وتقنية الفيديو.

وعقب الاجتماع تم تداول فيديو يظهر أنشيلوتي أول المغادرين للمقر، حيث سأله أحد المراسلين: "هل أنت سعيد؟.. ليرد: "لا، إنها فوضى.. إنهم لا يفهمون المدربين".