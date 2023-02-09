قناة SSC تبث مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية مجانًا

وتذاع مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والهلال السعودي عبر شبكة قنوات SSC حصريًا.

وقالت مجموعة قنوات "SSC" السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "يسر الشركة الرياضية السعودية، أن تعلن عن نقل نهائي مونديال كأس العالم للأندية لكرة القدم، والذي سيجمع بين فريقي الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني، في العاشرة من مساء بعد غدٍ السبت، في دولة المغرب الشقيقة "مجانًا"، عبر قنوات SSC، في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأضافت في البيان: "سيتم البث المجاني لمستخدمي أجهزة GOBX، بالإضافة للنقل المجاني أيضًا، عبر منصة شاهد (سواء كانوا من المشتركين أم لا)، كما ستوفر للمباراة 3 خيارات للتعليق بالعربية".