نجم بلجيكا: "لوكاكو صار يخشى الاحتفال بالأهداف بسبب تقنية "الفار"

أكد جيريمي دوكو جناح المنتخب البلجيكي أن زميله المهاجم روميلو لوكاكو أصبح يخشى الاحتفال عند تسجيل الأهداف، وذلك بعدما تم إلغاء ثلاثة أهداف له بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) في مباراتين له ضمن كأس أمم أوروبا المقامة حاليًّا في ألمانيا.

وعانى لوكاكو، الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا من "تقنية حكم الفيديو المساعد" (VAR) بعدما سجل هدفين تم إلغاؤهما بتقنية (الفار) في المباراة التي خسرها منتخب الشياطين الحمر بهدف دون رد أمام سلوفاكيا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة حيث تم إلغاء هدف منهما بسبب التسلل، والآخر بسبب لمسة يد على اللاعب لويس أوبيندا قبل تسجيل الهدف.

ومساء السبت، سجل لوكاكو هدفًا في شباك رومانيا، في فوز بلجيكا (2 ـ 0) وذلك عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم رفاقه بهدف، لكن، الحكم ألغى الهدف بعد استشارة غرفة الفار، بداعي التسلل.

وكان روملو لوكاكو أمام فرصة تعزيز رقمة التاريخي كأفضل هداف لبلجيكا برصيد 85 هدفًا، لكنه أصبح أول لاعب في تاريخ كأس أمم أوروبا يسجل 3 أهداف يتم إلغاؤها جميعها.

وقال دوكو: "لقد كان لوكاكو يود تسجيل تلك الأهداف، الآن حينما يسجل أظن أنه أصبح يخشى الاحتفال قبل حسم الأمر وإقرار شرعية الهدف".