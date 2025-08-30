رونالدو متأخرا.. جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الأولى

أشعل النجم الفرنسي كريم بنزيما منافسة تلوح قوية جدا في سباق هدافي الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025 ـ 2026 بعدما أحرز "هاتريك" رائعا في مباراة الجولة الأولى من المسابقة أمام الأخدود اليوم السبت.

وبعد 24 ساعة فقط من تسجيل البرتغالي جواو فيليكس مهاجم النصر الجديد ثلاثية في شباك التعاون في فوز الفريق (5 ـ 0) في المباراة الافتتاحية للفريقين أمس الجمعة، نجح بنزيما في تقديم أول مؤشرات توهجه في سباق الاتحاد للحفاظ على اللقب.

وتألق كريم بنزيما بشكل ملفت ليسجل ثلاثة أهداف ويقود الاتحاد للفوز على مضيفه الأخدود 5-2 في الجولة الأولى، كما أحرز أسرع هدف في الدوري السعودي هذا الموسم.

وأضاف بنزيما الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 51 اثر تمريرة عرضية من فابينيو ليسكنها المهاجم الفرنسي برأسية رائعة في الشباك.

وأكمل بنزيما الهاتريك بحلول ساعة من زمن اللقاء إثر تمريرة متقنة من زميله مهند الشنقيطي ليفوز حامل اللقب بخماسية عقب أداء قوي للغاية.

وبعد الجولة الأولى أحرز كل من كريم بنزيما وجواو فيليكس 3 أهداف ليتصدرا ترتيب الهدافين ويقدما نفسيهما كمنافسين قويين على انتزاع اللقب الشرفي للهدافين من الأسطورة رونالدو صاحب الـ25 هدفا الموسم الماضي.

ويأتي الكولومبي بيدروزا لاعب الأخدود في المركز الثالث لترتيب الهدافين بعد أن أحرز ثنائية أنقذ بها ماء وجه فريقه أمام الاتحاد.

وبجانب بيدروزا يأتي النرويجي جوشوا كينغ مهاجم الخليج، والإيطالي ريتيغي الوافد الجديد على القادسية في المركز الثالث أيضا بعد أن أحرز الأول ثنائية في مرمى الشباب بينما سجل ماتيو ريتيغي هدفين في شباك النجمة.

وفي المركز السادس يأتي نجم الاتحاد ستيفن بيرغوين واليوناني فورتونيس لاعب الخليج برصيد هدف واحد وتمريرة حاسمة.

ويملك بقية هدافي الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين هدفا واحدا لكل منهم بمن فيهم هداف الموسمين الماضيين كريستيانو رونالدو الذي كان أحرز هدفا أمس الجمعة في مواجهة فريقه النصر الافتتاحية أمام التعاون من ركلة جزاء.