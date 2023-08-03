كريستيانو رونالدو: لعبنا أمام فريق منظم كثيرًا وصعب (فيديو)
قال البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق نادي النصر السعودي إن نادي الزمالك "فريق منظم داخل أرض الملعب"، وتسبب بمتاعب لفريقه.
وتعادل النصر أمام الزمالك، بعد أن سجل كريستيانو رونالدو هدفًا قرب النهاية ليتأهل "العالمي" إلى دور الثمانية للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.
وقال كريستيانو رونالدو لقناة شركة الرياضة السعودية "ssc": "التعادل مهم للغاية وكان سيأهلنا، ولعبنا ضد الزمالك، وهو فريق منظم ولم يجعلنا نلعب بسهولة".
واختتم: "نحن نتحسن مع الوقت، وسيظهر ذلك التحسن قريبًا".
وسجل كريستيانو رونالدو هدفًا قرب النهاية ليتأهل النصر إلى دور الثمانية للبطولة العربية للأندية لكرة القدم بعد التعادل 1-1 مع الزمالك الذي ودَّع البطولة.
وأدرك رونالدو التعادل للعملاق السعودي بضربة رأس بعدما تقدم أحمد سيد (زيزو) من ركلة جزاء.
ورفع النصر رصيده إلى 5 نقاط ليتأخر بنقطتين عن منافسه المحلي الشباب متصدر المجموعة الثالثة.
وحلَّ الزمالك ثالثًا وله 4 نقاط، وتذيل الاتحاد المنستيري التونسي المجموعة دون أي نقاط.
ويلعب النصر أمام الرجاء المغربي في دور الثمانية.