كريستيانو رونالدو: لعبنا أمام فريق منظم كثيرًا وصعب (فيديو)

وتعادل النصر أمام الزمالك، بعد أن سجل كريستيانو رونالدو هدفًا قرب النهاية ليتأهل "العالمي" إلى دور الثمانية للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وقال كريستيانو رونالدو لقناة شركة الرياضة السعودية "ssc": "التعادل مهم للغاية وكان سيأهلنا، ولعبنا ضد الزمالك، وهو فريق منظم ولم يجعلنا نلعب بسهولة".

واختتم: "نحن نتحسن مع الوقت، وسيظهر ذلك التحسن قريبًا".