وليد الركراكي: المغرب مستعد لرفع راية أفريقيا أمام كندا في كأس العالم

وقال الركراكي: "نحن متحمسون ونعلم أنه طالما أن الحكم لم يطلق صفارة النهاية فإننا لم نتأهل بعد أو نحقق أي شيء. أهم شيء هو التأهل بعد نهاية المباراة لدور الستة عشر. نتمنى أن نرفع راية الكرة الأفريقية عاليا".

ويضمن الفوز أو التعادل تأهل المغرب إلى دور الستة عشر لأول مرة منذ 1986. وفي حال فوز كندا سيحتاج المغرب لفوز بلجيكا على كرواتيا في المباراة الأخرى بالمجموعة على أن يحدد فارق الأهداف المتأهل بين المغرب وكرواتيا.

وقال المدرب المغربي: "ما نريده التحكم في مصيرينا ولا نعتمد على نتائج الاخرين. إما فوز أو تعادل هذا ما نحتاجه ولا يهمني ما تحتاجه كندا. يريدون صنع تاريخهم الخاص. الآن دورنا هو إثبات أننا جديرين بالتأهل".

وأضاف: "نواجه فريقا يريد الفوز ونحن نريد الفوز أيضا. اللعب من أجل التعادل سيكون خطأ".

وأثار الفوز على بلجيكا النشوة بين اللاعبين والاحتفالات الصاخبة بين المشجعين وكذلك أعمال شغب في بروكسل.

ودعا الركراكي جماهير المغرب في أوروبا للاحتفال مع احترام البلد الذي يعيشون فيه.

وقال: "أعتقد أنه من الصعب للغاية أن أرى الناس يفعلون ذلك. "إنهم بحاجة إلى احترام البلد الذي ولدوا فيه والمكان الذي يعيشون فيه. لكن هؤلاء (المشاغبين) ليسوا مغاربة".