هل يذيب منتخب مصر الجليد بين صلاح والنني؟

وانضم صلاح والنني لتشكيلة منتخب مصر التي أعلنها المدرب روي فيتوريا، يوم الخميس الماضي، وضمت 25 لاعبا؛ استعدادا لمواجهة زامبيا والجزائر وديا، في وقت لاحق من الشهر الجاري في دولة الإمارات.

وفي شهر أبريل الماضي، ألغى محمد صلاح متابعته لمواطنه وزميله في المنتخب المصري محمد النني على "إنستغرام".

صلاح ألغى متابعته للنني كرد فعل على إعجاب لاعب وسط آرسنال بصورة حارس مرمى زميله أرون رامسديل وهو يحتفل بضياع صلاح لركلة الجزاء في مباراة الفريقين.

الصورة أظهرت فرح رامسديل بضياع ركلة الجزاء التي مرت بجانب العارضة، بينما كان صلاح غاضبا على ضياعها.

وبعد إلغائه المتابعة، قام صلاح بحذف الصور التي تربطه بالنني، ليرد لاعب الآرسنال بإلغاء متابعته أيضا.