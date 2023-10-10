هل يذيب منتخب مصر الجليد بين صلاح والنني؟
اجتمع الثنائي محمد صلاح ومحمد النني مرة أخرى مع منتخب مصر، بعد فترة غياب طويلة لم يجتمع فيها الثنائي، وشهدت جفاء بينهما.
وانضم صلاح والنني لتشكيلة منتخب مصر التي أعلنها المدرب روي فيتوريا، يوم الخميس الماضي، وضمت 25 لاعبا؛ استعدادا لمواجهة زامبيا والجزائر وديا، في وقت لاحق من الشهر الجاري في دولة الإمارات.
وفي شهر أبريل الماضي، ألغى محمد صلاح متابعته لمواطنه وزميله في المنتخب المصري محمد النني على "إنستغرام".
صلاح ألغى متابعته للنني كرد فعل على إعجاب لاعب وسط آرسنال بصورة حارس مرمى زميله أرون رامسديل وهو يحتفل بضياع صلاح لركلة الجزاء في مباراة الفريقين.
الصورة أظهرت فرح رامسديل بضياع ركلة الجزاء التي مرت بجانب العارضة، بينما كان صلاح غاضبا على ضياعها.
وبعد إلغائه المتابعة، قام صلاح بحذف الصور التي تربطه بالنني، ليرد لاعب الآرسنال بإلغاء متابعته أيضا.
مشوار طويل بين الثنائي
قطع محمد النني وصلاح مشوارا طويلا معًا، وبدأ الثنائي المسيرة من نادي المقاولون العرب عام 2008، حيث تزاملا معًا في الملعب، وخارجه أيضًا.
وعاش الثنائي معًا في منطقة مدينة نصر –شرق العاصمة المصرية القاهرة- حيث أسسا المنزل، وكان أيضًا مقرًا لهما في القاهرة حال عودتهما لمصر للانضمام إلى منتخب الفراعنة، بعد احتراف الثنائي في بازل السويسري.
وكانت العلاقة في أوج قوتها بين الثنائي حتى عندما غادر صلاح إلى تشيلسي وظل النني وحيدًا في بازل، كانت الرابطة التي تجمعهما أقوى من الأندية، حتى ظهرت مشكلة "إنستغرام".
إصابة النني، والتي أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب والمنتخب، أسهمت في أن يبتعد الثنائي طبيعيا، وأن لا يلتقيا مجدداً، وبالتالي لم يكن هناك أي تطورات على هذا الخلاف.
هل يجمع المنتخب شمل الثنائي من جديد؟
أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن عودة النني وصلاح مجدداً للعب بقميص منتخب مصر ستسهم في طي صفحة الخلافات بين الصديقين القديمين.
وتساءلت بعض الجماهير المصرية: هل بوجود فيتوريا، سينجح صلاح في نسيان تلك الخلافات؟
وهل سيساهم زملاؤهما في المنتخب والإدارة الفنية، بقيادة المدرب البرتغالي، في إنهاء هذا الخلاف الصامت؟