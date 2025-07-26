انتخابات الاتحاد.. فيصل العيسى يفجر جدلًا واسعًا بهجومه على أنمار الحائلي

وجّه الفنان فيصل العيسى، بطل المسلسل الكوميدي الشهير "شباب البومب"، انتقادًا قويًا لرئيس نادي الاتحاد السابق أنمار الحائلي، الذي أعلن ترشحه لرئاسة النادي خلال الانتخابات المقبلة.

وأكد الحائلي ترشحه رسميًا لرئاسة مجلس إدارة النادي مجددًا، بالتزامن مع انطلاق فترة استقبال طلبات الترشح للمؤسسات الرياضية غير الربحية.

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وأفادت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية ببدء استقبال طلبات الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارات أندية الاتحاد، الأهلي، النصر، والهلال، ابتداءً من يوم الأحد.

وجاء إعلان الحائلي عبر بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس"، وجّه فيه رسالة إلى جماهير الاتحاد، قائلاً: "إلى جماهير الاتحاد العظيمة، نبض هذا الكيان وروحه.. كنتم السند والدرع، والفرح الذي لا يغيب، والهتاف الذي لا ينكسر. أنا أحدكم، أفخر بذلك وأعتز، عشت معكم مشاعر الحب والانتماء، وكنت داعمًا لهذا النادي قبل أن أكون مسؤولًا فيه".

وشدد على التزامه بجعل الاتحاد في صدارة المنافسة، قائلاً: "الاتحاد يستحق الاستمرار في المنافسة على كل شيء، دائمًا".

كما تلقى الحائلي دعمًا قويًا من كريم بنزيما، قائد الفريق الأول لكرة القدم، من خلال منشور عبر منصة "إكس" للنجم الفرنسي، قال فيه: "بدأنا هذا معاً... نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله"، مع صورة تجمعه بالثنائي أنمار الحائلي وأحمد كعكي.

وفي منشور آخر عبر منصة "إكس"، أشار الفنان فيصل العيسى إلى أن الخلاف بين جماهير النادي والحائلي لا يرتبط بالجوانب الشخصية، بل بطريقة إدارته للنادي خلال فترته الرئاسية.

وأضاف: "لم ننسَ جدول الدوري بعد أول جولة وفي عز مطالبات الجمهور، ولا نسينا تركك للفريق وسفرك في عز احتياجه لك كرئيس، ولم ننسَ ضياع حلم كأس العالم للأندية في أرضنا ووسط جمهورنا، وما نسينا أخطاء كثيرة لا تعد ولا تحصى، وجملة (ليس كل ما يعلم يقال) تكفي لوصف المشهد".

يذكر أنه في المقابل، ظهر اسم فهد سندي كأحد أوائل المتفاعلين مع فتح باب الترشح، إذ سارع إلى تأكيد عزمه التقدم رسميًا لرئاسة مؤسسة نادي الاتحاد.

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وكان سندي قد أعلن رغبته في الترشح منذ يونيو الماضي، وبدأ حملة انتخابية مبكرة عبر حسابه الرسمي على "إكس"، إذ قدم سلسلة من المنشورات التي تشرح رؤيته وخططه المستقبلية للنادي، مع الكشف عن بعض الأسماء التي ينوي ضمها إلى مجلس إدارته، وسط تفاعل واسع ومباشر من الجماهير الاتحادية التي تتطلع إلى التغيير والتجديد.