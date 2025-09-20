النجم الساحلي يسقط في فخ الخسارة ضد أهلي مدني السوداني بكأس الكونفدرالية

سقط النجم الساحلي التونسي في فخ خسارة مفاجئة اليوم السبت أمام مضيفه نادي أهلي واد مدني السوداني في ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وبعد نتائج كارثية في الدوري التونسي بالخسارة في 3 من أصل 6 مباريات والفوز في مباراة وحيدة، تلقى النجم خسارته الرابعة هذا الموسم في كل المسابقات عندما استقبلت شباكه هدفا في آخر المباراة منح نادي أهلي واد مدني الفوز (1 ـ 0).

وفجّرت الخسارة وابلا من الانتقادات للاعبي النجم ومسؤوليه وجهازه الفني بعد خسارة جديدة جاءت لتكشف بحسب كثير من المتابعين أن الفريق في حاجة إلى مراجعة شاملة للتعاقدات.

وأحرز خالد سنجة هدف المباراة الوحيد لنادي أهلي وادي مدني السوداني في الدقيقة 80 ليمنح فريقه انتصارا تاريخيا هو الأول له في أول مشاركة له على الإطلاق في كأس الكونفدرالية.

وفي المقابل قدم النجم الساحلي التونسي، الذي أقال مدربه الأسعد الدريدي الأربعاء الماضي بعد الخسارة في الدوري، عرضا سيئا على ملعب نادي عزام يونايتد في تنزانيا وهو الملعب الذي اختاره أهلي واد مدني لاستضافة منافسيه إفريقيا.

ولم يشارك أهلي واد مدني في المسابقات الإفريقية سوى في مناسبة وحيدة على مر تاريخه وكانت في كأس الأندية الفائزة بالكؤوس عام 1983 وهي المسابقة التي تم إلغاؤها منذ العام 2003.

ويملك النجم الساحلي في تاريخه 9 ألقاب إفريقية من بينها فوزه بكأس الكونفدرالية 4 مرات آخرها 2016.

وتقام مباراة الإياب من الدور التمهيدي الأول يوم السبت 27 سبتمبر الجاري في ملعب رادس الأولمبي.