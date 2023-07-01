رسميا.. النصر يعلن رحيل لويس غوستافو

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن غوستافو شارك في 32 مباراة مع النصر، سجل فيها 6 أهداف وصنع 4.

وخلال رحلته في أوروبا لعب لويس غوستاغو لهوفنهايم وفولفسبورغ وبايرن ميونخ في ألمانيا، ومارسيليا الفرنسي، وفنربخشة التركي، علما أنه لعب 40 مباراة مع منتخب البرازيل الأول.

ويرتبط النصر بالتعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان وسط منافسة مع برشلونة.

كما أعلن إعارة حمد المنصور لنادي الأخدود، وكتب النادي عبر "تويتر": "وافق نادي النصر على إعارة اللاعب حمد المنصور لنادي الأخدود لمدة موسم واحد، متمنين له التوفيق".

واحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن الموسم المنقضي، وخسر من الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ومن الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.