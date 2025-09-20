بيدري يكشف سر احتفال "النظارة"

كتب – نور الدين ميفراني

يعد النجم الإسباني بيدري، محور وسط برشلونة، والمتحكم في نسق المباريات وأحد أبرز نجوم الوسط في منتخب إسبانيا والعالم، كما أنه أحد المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2025.

لا يعتبر بيدري أحد خريجي مدرسة "لا ماسيا" الشهيرة في برشلونة بل اشتراه الفريق من فريقه الأم لاس بالماس مقابل 5 ملايين يورو في 2019، قبل أن يلتحق بالفريق صيف 2020.

أخبار ذات علاقة هبوط وخصم نقاط.. 4 عقوبات نارية تنتظر برشلونة حال ثبوت تهم الرشوة

أخبار ذات علاقة الليغا توجه ضربة موجعة جديدة لبرشلونة

وشارك بيدري برفقة برشلونة وعمره 17 عاما، وأصبح لاعبا أسياسيا لا يمس، ولعب برفقة الفريق 207 مباريات سجل خلالها 27 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة.

واشتهر بيدري باحتفاله الغريب بالأهداف عبر رسم نظارة بيده على عينيه، وشرح في وقت لاحق أسباب هذا الاحتفال الغريب.

أخبار ذات علاقة لم نعتد على ذلك.. أكثر ما صدم نجم نيوكاسل في فريق برشلونة

وقال النجم البالغ من العمر 22 عاما: "أحتفل بهذه الطريقة من أجل والدي، في أحد الأيام كنا نتناول الطعام في البيت وفكرت أن أهدي له الأهداف، لأنه كان دائماً إلى جانبي منذ الصغر. بما أن العائلة كلها ترتدي نظارات، خطرت لنا فكرة هذا الإيماءة".

واستعاد بيدري ذكرياته مع برشلونة، قائلا: "لن أنسى مشاركتي الأولى مع الفريق الأول، فهي حلم حققته، لأنه أفضل فريق في العالم، كنت أرتدي قميص برشلونة في كل مكان، ثم ألعب لهذا الفريق، يا له من شعور".