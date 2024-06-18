عقوبة موجعة تنتظر مدرب الزمالك

بات البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، مهددًا بالإيقاف خلال المباريات المقبلة حال ثبوت دفْعِه أحد مساعدي طاقم التحكيم، الذي أدار مباراة الفريق الأبيض أمام المصري البورسعيدي، في الدوري المصري الممتاز.

وفاز المصري على الزمالك بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

وأظهرت لقطة تلفزيونية أثناء مبارة الزمالك والمصري، التي أقيمت، مساء الاثنين، قيام غوميز بدفع الحكم الرابع أثناء اعتراضه على عدم احتساب هدف للزمالك بعدما تجاوزت الكرة خط المرمي بعد تسديدة من ركلة جزاء.

ووفقًا للائحة العقوبات الخاصة بمسابقة الدوري الممتاز، فإن غوميز مهدد بالإيقاف والغرامة معًا.

وتنص لائحة العقوبات: "الدفع باليد للحكم أو أحد مساعديه أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة فإن العقوبة 8 مباريات والغرامة بـ100 ألف جنيه".