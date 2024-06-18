عقوبة موجعة تنتظر مدرب الزمالك
بات البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، مهددًا بالإيقاف خلال المباريات المقبلة حال ثبوت دفْعِه أحد مساعدي طاقم التحكيم، الذي أدار مباراة الفريق الأبيض أمام المصري البورسعيدي، في الدوري المصري الممتاز.
وفاز المصري على الزمالك بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.
وأظهرت لقطة تلفزيونية أثناء مبارة الزمالك والمصري، التي أقيمت، مساء الاثنين، قيام غوميز بدفع الحكم الرابع أثناء اعتراضه على عدم احتساب هدف للزمالك بعدما تجاوزت الكرة خط المرمي بعد تسديدة من ركلة جزاء.
ووفقًا للائحة العقوبات الخاصة بمسابقة الدوري الممتاز، فإن غوميز مهدد بالإيقاف والغرامة معًا.
وتنص لائحة العقوبات: "الدفع باليد للحكم أو أحد مساعديه أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة فإن العقوبة 8 مباريات والغرامة بـ100 ألف جنيه".
وشهد اللقاء حالة تحكيمية مثيرة للجدل عندما رفض حكم المباراة احتساب هدف من ركلة جزاء للزمالك سددها أحمد سيد "زيزو"، ولكن الكرة لم تتجاوز خط المرمى وفقًا لحكم اللقاء، بعد العودة لتقنية الفيديو.
واعترض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة غوميز على أحمد الغندور حكم مباراة المصري والزمالك التي أقيمت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقال جوزيه غوميز في تصريحاته عقب المباراة: "هل دخلت الكرة المرمى أو لا؟ على الصحفيين أن يكونوا شجعانا ويقولوا ما يرونه، لأننا إذا سكتنا سيتكرر الأمر كثيرًا، الكرة واضحة تماما وتخطت المرمى، وكان على حكم الراية أن يراها، وإذا لم يرها فيوجد تقنية فيديو. السؤال هو ماذا يريدون للكرة المصرية؟ نريد التطور أو نريد المزاح فقط".
وتابع: "أيفترض أن نصمت ولا نتحدث؟ أنا هنا للدفاع عن نادي الزمالك وأعرف أنني أمثل ناديا كبيرًا وجماهير غفيرة، فإذا كنا نريد الملعب ممتلئًا فعلينا أن نحترمهم، لكننا لا نحترمهم بما يحدث مع نادي الزمالك في الملعب".
الفوز رفع رصيد المصري إلى 42 نقطة في وصافة الترتيب من 25 مباراة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 31 نقطة في المركز الـ12 من 19 مباراة.