مفاجآت حول صديقة لامين يامال بعد أول ظهور

نالت الفتاة الإسبانية أليكس باديلا، صديقة النجم الواعد للمنتخب الإسباني، ومفاجأة يورو 2024، جانبًا من الأضواء في نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم الذي جمع أمس الأحد منتخبي إسبانيا وإنجلترا.

وقاد يامال، الذي احتفل السبت 13 يوليو، قبل يوم واحد من نهائي يورو بعيد ميلاده السابع عشر منتخب لاروخا لإحراز اللقب أمام إنجلترا، عندما منح صديقه ويليامز فرصة لتسجيل الهدف الأول في شباك الإنجليز، قبل أن يتكفل ميكيل أويارزابال بتسجيل الهدف الثاني في المباراة التي انتهت (2 ـ 1).

وظهرت "أليكس باديلا" صديقة النجم لامين يامال للمرة الأولى في العلن خلال مراسم تتويج لاروخا باللقب، عندما التقطت مجموعة من الصور أمام منصة التتويج رفقة يامال، فيما ظهر والدا لاعب برشلونة وظهر أخوه الصغير كذلك في المشهد.

وبعد ظهورها في النهائي، ذكرت مصادر إخبارية أن لامين يامال وأليكس باديلا يتواعدان منذ سنوات قليلة فقط، مشيرة إلى أن أليكس هي طالبة مقيمة في برشلونة وتبلغ من العمر 16 عامًا.

كما أضافت المصادر ذاتها أن باديلا، التي حضرت مباريات إسبانيا في بطولة أمم إلى جانب عائلة يامال، هي نجمة مؤثرة ومشهورة في إسبانيا على منصة "تيك توك".

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن أليكس باديلا هي فعلًا الصديقة الحميمة لأصغر بطل في تاريخ كأس أمم أوروبا، مضيفة أن حسابها على منصة "تيك توك" يتابعه لامين يامال.

ويتابع يامال حسابين فقط على "تيك توك" من بينهما حساب باديلا وفقًا للمصادر ذاتها.