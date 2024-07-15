logo
رياضة

مفاجآت حول صديقة لامين يامال بعد أول ظهور

أحرز نجم برشلونة جائزة أفضل لاعب شاب في يورو بعد أن أصبح أصغر لاعب يتوج باللقب
مفاجآت حول صديقة لامين يامال بعد أول ظهور
يامال وصديقتهالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2024، 10:23 ص

نالت الفتاة الإسبانية أليكس باديلا، صديقة النجم الواعد للمنتخب الإسباني، ومفاجأة يورو 2024، جانبًا من الأضواء في نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم الذي جمع أمس الأحد منتخبي إسبانيا وإنجلترا.

وقاد يامال، الذي احتفل السبت 13 يوليو، قبل يوم واحد من نهائي يورو بعيد ميلاده السابع عشر منتخب لاروخا لإحراز اللقب أمام إنجلترا، عندما منح صديقه ويليامز فرصة لتسجيل الهدف الأول في شباك الإنجليز، قبل أن يتكفل ميكيل أويارزابال بتسجيل الهدف الثاني في المباراة التي انتهت (2 ـ 1).

وظهرت "أليكس باديلا" صديقة النجم لامين يامال للمرة الأولى في العلن خلال مراسم تتويج لاروخا باللقب، عندما التقطت مجموعة من الصور أمام منصة التتويج رفقة يامال، فيما ظهر والدا لاعب برشلونة وظهر أخوه الصغير كذلك في المشهد.

492c8421-35b2-4752-8c11-0bdd9752c1ff

وبعد ظهورها في النهائي، ذكرت مصادر إخبارية أن لامين يامال وأليكس باديلا يتواعدان منذ سنوات قليلة فقط، مشيرة إلى أن أليكس هي طالبة مقيمة في برشلونة وتبلغ من العمر 16 عامًا.
كما أضافت المصادر ذاتها أن باديلا، التي حضرت مباريات إسبانيا في بطولة أمم إلى جانب عائلة يامال، هي نجمة مؤثرة ومشهورة في إسبانيا على منصة "تيك توك".

fe0776cc-87ed-4fd1-b72d-677ccb664d00

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن أليكس باديلا هي فعلًا الصديقة الحميمة لأصغر بطل في تاريخ كأس أمم أوروبا، مضيفة أن حسابها على منصة "تيك توك" يتابعه لامين يامال.

ويتابع يامال حسابين فقط على "تيك توك" من بينهما حساب باديلا وفقًا للمصادر ذاتها.

رياضةيورو 2024المنتخب الإسباني

أخبار ذات صلة

تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC