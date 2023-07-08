دي خيا يعلن رسميًا رحيله عن مانشستر يونايتد
أعلن الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، رحيله رسميًا عن الفريق الإنجليزي، بعد نهاية عقده، حيث قضى 12 عامًا داخل صفوفه.
وانتهى عقد دي خيا مع مانشستر يونايتد، في نهاية يونيو الماضي، ولم يجدد عقده مع "الشياطين الحمر".
وقال "دي خيا" في رسالة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:" أردت فقط إرسال رسالة الوداع هذه إلى جميع مشجعي مانشستر يونايتد، وأود أن أعرب عن امتناني وتقديري اللذين لا يتزعزعان، إزاء السنوات الـ12 الماضية".
وأضاف: "لقد حققنا الكثير منذ أن ضمني السير أليكس فيرغسون إلى هذا النادي، وكنت أشعر بفخر لا يصدق في كل مرة أرتدي فيها هذا القميص لقيادة الفريق، إنه أكبر نادٍ في العالم، لقد كانت فترة لا تُنسى وناجحة منذ أن جئت إلى هنا، والآن يُعدُّ الوقت المناسب لخوض تحدٍ جديدٍ، لدفع نفسي مرة أخرى في محيط جديد".
وأتم: "سيكون مانشستر دائمًا في قلبي، لقد شكلني ولم يتركني أبدًا".
وشهدت الفترة الأخيرة سلسلة طويلة من المفاوضات بين إدارة مانشستر يونايتد والحارس الإسباني، الذي رفض تخفيض راتبه، ويبدو أن الأمر انتهى بين الطرفين اليوم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي خرجت فيه تقارير صحفية تشير إلى رغبة الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب يونايتد بضم حارس جديد.
وخاض دي خيا مع يونايتد 545 مباراة، حافظ فيها على نظافة شباكه 190 مرة، واستقبل 590 هدفًا، وتُوج مع يونايتد بالدوري الإنجليزي مرة، والدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما حصد كأس رابطة الأندية الإنجليزية مرتين، وكأس الدرع الخيرية 3 مرات.