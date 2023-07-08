دي خيا يعلن رسميًا رحيله عن مانشستر يونايتد

أعلن الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، رحيله رسميًا عن الفريق الإنجليزي، بعد نهاية عقده، حيث قضى 12 عامًا داخل صفوفه.

وانتهى عقد دي خيا مع مانشستر يونايتد، في نهاية يونيو الماضي، ولم يجدد عقده مع "الشياطين الحمر".

وقال "دي خيا" في رسالة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:" أردت فقط إرسال رسالة الوداع هذه إلى جميع مشجعي مانشستر يونايتد، وأود أن أعرب عن امتناني وتقديري اللذين لا يتزعزعان، إزاء السنوات الـ12 الماضية".