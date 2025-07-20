رونالدو يربك خطة برشلونة

تسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إرباك خطة نادي برشلونة، حيث يقف خلف الكواليس لخطف أحد أهداف البارسا في سوق الانتقالات الصيفي 2025.

الأسطورة البرتغالية، البالغ من العمر 40 عامًا، لا يزال يُظهر تألقًا لافتًا مع النصر، حيث توج هدافًا لدوري المحترفين السعودي في الموسمين الماضيين.

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كما قاد منتخب بلاده في يونيو الماضي إلى التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه، بعد انتصاره المثير على إسبانيا.

وجدد "الدون" تعاقده مع نادي النصر هذا الصيف، ويسعى لإبرام العديد من الصفقات القوية، لعودة "العالمي" إلى منصات التتويج.

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الانقضاض على هدف برشلونة

فوفقًا لتقارير صحيفة "سبورت"، يعمل نجم نادي النصر السعودي بكل طاقته لانتزاع الصفقة التي طالما حلم بها البرسا، وهي التعاقد مع الجناح الكولومبي لويس دياز، نجم ليفربول الإنجليزي.

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا يمر بلحظة حاسمة في مسيرته، ورغم تألقه مع "الريدز"، إلا أنه لم يُخف إعجابه بفكرة ارتداء قميص برشلونة في المستقبل.

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لكن الأحلام الكتالونية تواجه عقبات كبيرة، فبينما يُعاني النادي من أزمات مالية خانقة، تهدد القوة المالية السعودية بإفشال أي محاولة لضم اللاعب.

وتؤكد المصادر أن ليفربول رفض حتى الآن عرضين لدياز، أحدهما من بايرن ميونخ الألماني، لكن نادي النصر لا يتراجع، بل يعتمد على نفوذ رونالدو الكبير لإقناع اللاعب باختيار المغامرة السعودية.