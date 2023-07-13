تقرير: نهاية قصة زيلينسكي مع نابولي.. واللاعب على أبواب الأهلي السعودي

ويحاول الأهلي تدعيم صفوفه بقوة، بعد أن عاد إلى دوري روشن مرة أخرى، بعد موسم واحد قضاه في دوري يلو، حيث هبط العام الماضي.

وقال الإعلامي "ماركو جيوردانو"، الصحفي في جريدة "كالتيتشو ميركاتو" الإيطالية الشهيرة، إن "قصة زيلينسكي مع نابولي شبه انتهت، بعد أن أعطى اللاعب البولندي الضوء الأخضر للنادي الأهلي".

ونشر جيوردانو عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا: "تم الاتفاق على القيمة المالية للصفقة.. اللاعب سيحصل على راتب سنوي 12 مليون يورو، ونابولي سيحصل على 25 مليون يورو".

وأضاف: "يتبقى أن يقدم الأهلي العروض الرسمية والتوقيع على عقود الانتقال نهائيًا".