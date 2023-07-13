تقرير: نهاية قصة زيلينسكي مع نابولي.. واللاعب على أبواب الأهلي السعودي
كشفت تقارير إعلامية أن البولندي بيوتر زيلينسكي، لاعب خط وسط نادي نابولي، وافق على الانتقال إلى النادي الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويحاول الأهلي تدعيم صفوفه بقوة، بعد أن عاد إلى دوري روشن مرة أخرى، بعد موسم واحد قضاه في دوري يلو، حيث هبط العام الماضي.
وقال الإعلامي "ماركو جيوردانو"، الصحفي في جريدة "كالتيتشو ميركاتو" الإيطالية الشهيرة، إن "قصة زيلينسكي مع نابولي شبه انتهت، بعد أن أعطى اللاعب البولندي الضوء الأخضر للنادي الأهلي".
ونشر جيوردانو عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا: "تم الاتفاق على القيمة المالية للصفقة.. اللاعب سيحصل على راتب سنوي 12 مليون يورو، ونابولي سيحصل على 25 مليون يورو".
وأضاف: "يتبقى أن يقدم الأهلي العروض الرسمية والتوقيع على عقود الانتقال نهائيًا".
ويرتبط زيلينسكي بعقد مع نابولي حتى صيف عام 2024.
وتألق النجم البولندي مع نابولي في الموسم الماضي، وساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري الإيطالي، إذ أحرز 7 أهداف وصنع 10.
يذكر أن الأهلي أعلن ضم فيرمينو بعقد يمتد لثلاث سنوات في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ليفربول، إضافة إلى الحارس السنغالي إدوارد ميندي.
وتعاقد الأهلي أيضًا مع الثلاثي المحلي عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي.