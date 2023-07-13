مباراة الأهلي والزمالك.. مشادة بين محمد عبدالمنعم ومحمد هاني بسبب ركلة جزاء زيزو (فيديو)
نشبت مشادة بين محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي، وزميله محمد هاني، خلال مباراة الفريق الأحمر أمام نادي الزمالك في الدوري المصري.
وجاءت المشادة بسبب حصول عبدالمنعم على "إنذار بدون داعٍ" بعد دخوله منطقة الجزاء، عند تنفيذ أحمد مصطفى "زيزو" ركلة جزاء لصالح الزمالك.
وكان منعم قد أخطأ في تشتيت الكرة لتصل إلى سيف الجزيري الذي مررها لأحمد زيزو، ولكنه تعرض للعرقلة من أليو ديانغ وحصل على ركلة جزاء.
وعند تنفيذ زيزو لركلة الجزاء دخل محمد عبدالمنعم إلى المنطقة ليمنع تنفيذها، ما دفع محمود البنا حكم المباراة يُشهر الكارت الأصفر في وجهه.
وانفعل محمد هاني على زميله عبدالمنعم ودخل الثنائي في مشادة حتى تدخل لاعبو الأهلي للفصل بينهما.
وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.
تقدم الأهلي في الدقيقة الثانية عن طريق حسين الشحات، وعاد نفس اللاعب ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 36.
وأحرز علي معلول هدف الأهلي الثالث مع نهاية الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
فيما أحرز أحمد مصطفى زيزو هدف الزمالك الأول من ركلة جزاء.