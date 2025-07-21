أغرب فيديو قد تراه.. ما قصة ظهور ميسي ورونالدو مع سبيد؟ (شاهد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو غريبًا انتشر بشكل كبير يظهر كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، وليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، برفقة اليوتيوبر الشهير "سبيد".

ويظهر في الفيديو الثلاثي وهم يتجولون في نزهة بحرية ويستمتعون بأكل الطعام معًا، وكان الأمر الأكثر غرابة هو ارتداء الثلاثي قمصان فرق تركية، مثل فنربخشة وغلطة سراي، وفي مقطع آخر ظهر ميسي وهو ينافس سبيد على مَن الأقوى في لعبهما بالذراع.

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ويبدو من الفيديو بالطبع أنه تم توليده بإحدى أدوات الذكاء الاصطناعي الشهيرة، لأنه بالتأكيد من الصعوبة أن يجتمع الثلاثي حاليًّا في مكان واحد.

وينتظر أن يلتحق الأسطورة رونالدو ببعثة النصر في النمسا للانخراط في معسكر تدريبي استعدادًا للموسم الجديد في دوري روشن للمحترفين.

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كما أن ميسي يتواجد مع إنتر ميامي لخوض منافسات الدوري الأمريكي الذي ما زال مستمرًّا حتى الآن، وخاض منه 21 جولة ويتبقى له 3 جولات مؤجلة بسبب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

أما "سبيد" فهو يشتهر بعشقه الجنوني للأسطورة كريستيانو رونالدو، ودائم الدفاع عنه والذهاب خلفه في أي ملعب يتواجد به، ويظهر دائمًا مرتديًا قمصانه سواء مع منتخب البرتغال أو النصر.