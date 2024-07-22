فاز نادي الهلال السعودي، على العربي القطري، بهدفين نظيفين، في مباراته الودية الثانية، التي أجريت ضمن معسكر الفريق التحضيري.

افتتح البرازيلي ميشايل التهديف، وأحرز الهدف الأول بعد مهارة فردية ومراوغة للدفاع والحارس.

وأضاف ناصر الدوسري الهدف الثاني للهلال من تسديدة رائعة.

ويخوض الهلال معسكره الخارجي حاليًا في النمسا، وذلك من أجل الاستعداد لأولى مباريات الفريق في بطولة كأس السوبر السعودي أمام الأهلي في المباراة التي تجمع بين الفريقين في إطار منافسات الدور نصف النهائي في شهر أغسطس القادم.

وحقق الهلال فوزًا عريضًا على نويشتات النمساوي 6-0، في أول مباراة ودية للفريق بمعسكره في النمسا استعدادًا لموسم 2024-2025.