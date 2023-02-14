ترتيب الدوري السعودي: الشباب يستعيد الصدارة بالفوز على أبها
استعاد نادي الشباب صدارة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، بعد فوز على 2-صفر على أبها، اليوم الثلاثاء، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري روشن.
تقدم إيفر بانيغا لصاحب الأرض في الدقيقة 22 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وأضاف كارلوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 56 من تسديدة من لمسة واحدة من مدى قريب ليحقق الشباب انتصاره الرابع على التوالي في الدوري.
وكانت المباراة بروفة قوية للشباب الذي سيلعب ضد ناساف الأوزبكي، يوم الأحد المقبل، على ملعب الجنوب في قطر، ضمن مباريات ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا.
بهذا الفوز رفع الشباب رصيده إلى 40 نقطة من 18 مباراة لينفرد بصدارة الدوري وبفارق 3 نقاط عن النصر والاتحاد وخاض كل منهما 16 مباراة.
وتلقى أبها الهزيمة الثانية على التوالي ليتوقف رصيده عند 22 نقطة من 17 مباراة في المركز الثامن.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: