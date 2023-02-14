ترتيب الدوري السعودي: الشباب يستعيد الصدارة بالفوز على أبها

تقدم إيفر بانيغا لصاحب الأرض في الدقيقة 22 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف كارلوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 56 من تسديدة من لمسة واحدة من مدى قريب ليحقق الشباب انتصاره الرابع على التوالي في الدوري.

وكانت المباراة بروفة قوية للشباب الذي سيلعب ضد ناساف الأوزبكي، يوم الأحد المقبل، على ملعب الجنوب في قطر، ضمن مباريات ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا.