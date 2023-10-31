تين هاغ أمر لاعبي يونايتد بالاستماع في صمت لاحتفالات مانشستر سيتي

ويوم الأحد الماضي، خسر مانشستر يونايد أمس 0-3 أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وسط استحواذ تام للفريق السماوي على مجريات اللقاء.

كان مدرب مانشستر يونايتد غاضبًا من طريقة اللعب في الشوط الثاني، والتي انهار بها فريقه حيث تعرضوا للهزيمة 3-0 على أرضهم.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرًا قالت فيه، إن إيريك تين هاغ أمر لاعبيه بالجلوس في صمت بغرفة الملابس للاستماع إلى احتفالات السيتي المبتهجة عبر نفق أولد ترافورد.

وعندما عاد اللاعبون إلى غرفة تبديل الملابس في أولد ترافورد يوم الأحد، أمرهم تين هاغ بالجلوس والاستماع إلى نجوم مانشستر سيتي وهم يحتفلون على الجانب الآخر من النفق.

وأضافت الصحيفة: "كان بإمكان لاعبي اليونايتد أيضًا سماع المشجعين الذين كانوا لا يزالون داخل الملعب ويعلنون عن وجودهم من خلال الغناء بصوت عالٍ".

كما أكدت الصحيفة، أن تين هاغ ألغى يوم إجازة قد منحه للاعبيه، كذلك منحهم مقاطع فيديو مخصصة للدراسة في وقت فراغه الخاص في محاولة لتحسين الأداء وتصليح الأخطاء قبل مباراة كأس كاراباو يوم الأربعاء ضد نيوكاسل.