مانشستر يونايتد ينتظر تقييم "كل الحقائق" قبل الرد على رونالدو.. واجتماع مع تين هاغ للاتفاق على العقوبة

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه سيرد على تصريحات كريستيانو رونالدو، التي قال فيها إنه تعرض للخيانة من النادي لإجباره على الرحيل، بعد تقييم كل الحقائق.

وقال رونالدو، الذي عاد إلى يونايتد من يوفنتوس لفترة ثانية في أولد ترافورد في 2021 بعقد لمدة عامين، في مقابلة مع بيرس مورجان بمحطة توك تي.في أذيعت، أمس الأحد، إنه لا يحترم المدرب إريك تن هاج.

وأصدر يونايتد بيانا، اليوم الإثنين، قال فيه: "تابع مانشستر يونايتد التغطية الإعلامية بشأن مقابلة أجراها كريستيانو رونالدو. سيدرس النادي الرد على هذه التصريحات بعد تقييم كل الحقائق بشكل كامل".

وأضاف: "لا يزال تركيزنا حاليا ينصب على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم والعمل على تعزيز التعاون بين اللاعبين والمدرب والجهاز الفني والمشجعين".