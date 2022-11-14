مانشستر يونايتد ينتظر تقييم "كل الحقائق" قبل الرد على رونالدو.. واجتماع مع تين هاغ للاتفاق على العقوبة
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه سيرد على تصريحات كريستيانو رونالدو، التي قال فيها إنه تعرض للخيانة من النادي لإجباره على الرحيل، بعد تقييم كل الحقائق.
وقال رونالدو، الذي عاد إلى يونايتد من يوفنتوس لفترة ثانية في أولد ترافورد في 2021 بعقد لمدة عامين، في مقابلة مع بيرس مورجان بمحطة توك تي.في أذيعت، أمس الأحد، إنه لا يحترم المدرب إريك تن هاج.
وأصدر يونايتد بيانا، اليوم الإثنين، قال فيه: "تابع مانشستر يونايتد التغطية الإعلامية بشأن مقابلة أجراها كريستيانو رونالدو. سيدرس النادي الرد على هذه التصريحات بعد تقييم كل الحقائق بشكل كامل".
وأضاف: "لا يزال تركيزنا حاليا ينصب على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم والعمل على تعزيز التعاون بين اللاعبين والمدرب والجهاز الفني والمشجعين".
وذكرت صحيفة "ذا صن" أن إدارة مانشستر يونايتد ستعقد اجتماعا اليوم مع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ لمناقشة تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو واتخاذ العقوبات المناسبة ضده.
وكان النجم البرتغالي قد هاجم خلال لقاء مع الصحفي بيريس مورغان إدارة مانشستر يونايتد واتهمها بخيانته، كما هاجم المدرب السابق الألماني رالف رانجنيك وعبر عن عدم احترامه للمدرب الحالي الهولندي إيريك تين هاغ بسبب معاملته معه.
وأصبح مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خارج مانشستر يونايتد بعد التصريحات الأخيرة وخصوصا أنه يشعر بالخيانة من بعض أعضاء إدارة الفريق ولا يملك الاحترام للمدرب الحالي.
وبالمقابل أشاد كريستيانو رونالدو بالمدرب السابق الأسطورة أليكس فيرغسون وأكد أنه كان سببا في عودته لمانشستر يونايتد كما أشاد بجماهير الفريق.
وستعقد إدارة مانشستر يونايتد لقاء عاجل مع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ للاتفاق على العقوبات السريعة وسيكون حاضرا في الاجتماع ريشارد أرنولد المدير العام وجون مورتوغ مدير الكرة وأحد ملاك النادي جويل غلازر.
وحسب "ذا تليغراف" فإدارة مانشستر يونايتد تأمل في حل مشكلة كريستيانو رونالدو قبل عودته من نهائيات كأس العالم بقطر حيث يقود منتخب بلاده وقبل عودة الفريق للمنافسات المحلية بعد التوقف الدولي الطويل.