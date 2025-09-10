لماذا يرفض كيليان مبابي الزواج أثناء ممارسة كرة القدم؟

كشف الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، عن السر وراء عدم ارتباطه بفتاة أو الزواج حتى الآن، مشددا في الوقت نفسه على أن شغفه بكرة القدم هو الشيء الوحيد الذي يدفعه للاستمرار في هذه الرياضة.

وأجرى مبابي حوارا مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية تحدث خلاله عن العديد من الأمور التي تخص مسيرته، ووجه له سؤال بهل عدم زواجه حتى الآن يؤثر على حياته الشخصية، فأجاب: "لا، لقد اخترت هذا بنفسي، كل شخص يبني حياته بطريقة مختلفة. أما أنا، فقد اتخذت هذا القرار، معتقدًا أن كرة القدم هي حياتي بأكملها، وأردت الاستمتاع بها بالكامل خلال مسيرتي".

وأضاف: "المستقبل فقط كفيل بأن يبين ما إذا كنت مخطئًا أم على صواب، والله وحده يعلم في وقته، عندما تختار الأمور بنفسك، يصبح تقبل النتائج أمرًا سهلًا".

كما تحدث مبابي عن الضغوط التي يواجهها والتصور السائد بأن لاعبي النخبة لا يمكنهم إظهار ضعفهم.

وقال مبابي ردا على سؤال بشأن اعتراف بعض متسابقي الدراجات ومن بينهم تادي بوغاتشر، بطل سباق فرنسا أربع مرات، بمعاناته من لحظات ضيق أثناء المنافسات: "المعضلة تكمن في أن الناس يعانون بالفعل ومع ذلك لا يفترض أن يعبر الرياضيون عن آلامهم".

وأردف: "لو قالها في البداية، لخسر كل شيء ومزقوه بكلامهم. لكن حين تفوز لا يستطيع أحد الاقتراب منك. إذا خسرت مباراة وقلت إنك متعب، يقول الناس إن السبب هو أنك لعبت بشكل سيئ".

وقال مهاجم ريال مدريد، الذي سجل هدفين في فوزين بتصفيات كأس العالم أمام أوكرانيا وآيسلندا، إنه يقسو على نفسه دائما للوصول إلى أعلى المستويات الممكنة.

وشدد: "لم أرغب أبدا في قبول الفشل، لذلك لا أمانع إذا عاتبني الناس على ذلك، أقسو كثيرا على نفسي، أكثر من معظم الناس، لذلك أنا متصالح مع ذلك".

واستطرد: "بصراحة، لو لم يكن لدي هذا الشغف، لكانت كرة القدم قد أثارت اشمئزازي منذ فترة طويلة".

وتطرقت المقابلة أيضا إلى مسيرته مع منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان والآن ريال مدريد، لكن مبابي أصر على أن أصعب المعارك غالبًا ما تكون داخلية.

واختتم: "ليس من حقك أن تخسر، أن تكون مخطئًا. لكن هذا أيضا سبب تقدير الناس لك - لأنك تتقبل كل شيء، لأنك تحافظ على شغفك وترغب في الانتصار دائمًا".