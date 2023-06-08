أنشيلوتي: تقنية الـVAR تتسبب باتخاذ قرارات لا تتوافق مع روح وواقعية اللعب

انتقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تقنية حكم الفيديو الـVAR، وقال إنها تتسبب في اتخاذ قرارات لا تتوافق مع روح وواقعية لعب كرة القدم.

وقال أنشيلوتي في حوار مع صحيفة (إل جورنالي) الإيطالية اليوم الخميس: "التكنولوجيا يجب أن تجعل كرة القدم وقوانينها أسهل، وتحديدًا في حالات التسلل وتقنية خط المرمى التي لم يتم استخدامها بعد في إسبانيا، وتسبب ذلك بإثارة جدل كبير خلال مواجهة إسبانيول وأتلتيكو مدريد، بعد احتساب هدف خيالي تسبب في هبوط إسبانيول لدوري الدرجة الثانية".

وأضاف المدرب الإيطالي: "تقنية الـVAR انتزعت السلطة الحصرية للحكم باتخاذ قرارات لا تتوافق مع روح وواقعية اللعبة، على سبيل المثال بخصوص لمسات اليد، لا توجد موضوعية، ولكن يتم اتخاذ قرارات شخصية، يتم إساءة استخدام التقنية وفي الواقع يتم استخدامها بشكل مبالغ فيه".