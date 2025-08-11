بسبب ديوغو جوتا.. نجم ليفربول يهاجم جمهور كريستال بالاس

كتب – نور الدين ميفراني

انتقد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع وقائد نادي ليفربول، جماهير كريستال بالاس؛ بسبب سلوكها الغريب خلال دقيقة صمت ترحما على النجم البرتغالي ديوغو جوتا الذي توفي في حادثة سير مروع برفقة شقيقه.

وقبل انطلاق مباراة كأس الدرع الخيرية بين ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، وكريستال بالاس، بطل كأس الاتحاد، أُقيمت وقفة تكريمية لجوتا (28 عاما) وشقيقه أندريه سيلفا (25 عاما)، اللذين توفيا في حادث سير بمنطقة زامورا الإسبانية في يونيو الماضي، أثناء توجههما إلى شمال إسبانيا للعودة إلى إنجلترا.

لكن الوقفة التكريمية تم إفسادها من قبل بعض جماهير كريستال بالاس التي قامت بإطلاق صافرات الاستهجان؛ ما دفع الحكم لإنهاء دقيقة صمت قبل 10 ثواني من نهايتها، في مشهد مؤلم للاعبين والجماهير، خصوصا أن جوتا كان لاعبا خلوقا، ونعته كل أندية العالم والدوري الإنجليزي خصوصا.

وقد أثارت مقاطعة هذه الأقلية لدقيقة الصمت في ويمبلي رد فعل قويا من الطرف الآخر في الملعب، بجانب مشجعين آخرين لكريستال بالاس حاولوا إسكات من لم يحترموا التكريم.

وكان مشجعو ليفربول قبل اللقاء قاموا بترديد حماسي لأغنية "لن تسير وحدك أبداً" مع إخراج أكاليل الزهور رافعين لافتة بيضاء كتب عليها "ديوغو جوتا" وتحمل صورة المهاجم ورقم 20.

وقام أسطورة ليفربول إيان راش، ورئيس كريستال بالاس ستيف باريش، ورئيسة الاتحاد الإنجليزي ديبي هيويت، بوضع أكاليل الزهور في مدرج ليفربول، وعبر مشجعو الناديين عن احترامهم بحفاوة بالغة بينما عرضت صور الشقيقين الراحلين على الشاشات الكبيرة داخل الملعب.

ألقت هذه الأحداث غير المرغوب فيها بظلالها على مباراة حماسية انتهت بالتعادل 2-2 قبل أن ينتزع بالاس الفوز بركلات الترجيح.

وبعد المباراة عبر المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك عن غضبه من سلوك جماهير كريستال بالاس، قائلا: "نعم، أشعر بخيبة أمل، هذا كل ما سأقوله، حاول الكثيرون التكتم على الأمر، لكن دون جدوى؛ هذا هو الواقع".

و أضاف: "كم كان عدد المشجعين؟ 80 ألف شخص، من المخيب للآمال سماع هذه الصافرات، لكن إذا كان هؤلاء الأشخاص يستطيعون العودة إلى منازلهم سعداء بأنفسهم، فماذا يمكنني أن أقول؟".

من جهته اختار الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، طريقة دبلوماسية للحديث عن الموضوع، قائلا: "لا أعتقد أن الأمر كان مُخططًا له، ربما لم يكن المشجعون على دراية بضرورة الصمت، وأرادوا فقط تشجيع فريقهم".

وأضاف مدرب ليفربول: "حاول مشجعو كريستال بالاس تهدئتهم، لكن الأمور ارتفعت، وتفاعل مشجعونا، لكنني لا أعتقد أن هناك أي نية سيئة، وقد أظهر مشجعو كريستال بالاس في كل مكان احتراما كبيرا لجوتا وأندريه".

وأتم: "سنرى يوم الجمعة، عندما يأتي بورنموث إلى ملعبنا، مدى الاحترام الذي سيُظهره".