الزمالك ينفي التفاوض مع أسامة الشريمي ويمهد لصفقة مدوية للأفريقي التونسي

أوضح نادي الزمالك المصري حقيقة تفاوضه للتعاقد مع أسامة الشريمي، لاعب وسط فريق السويحلي الليبي، خلال الموسم المقبل.

وارتبط اسم الشريمي باهتمام من جانب ناديي الزمالك والأفريقي التونسي من أجل ضمه في الموسم المقبل.

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وبحسب مصادر داخل أروقة نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" فإن الشريمي خارج حسابات الفريق الأبيض ولا يوجد تفاوض رسمي لضمه.

وأوضح مصدر مطلع أن الأمر لا يزيد عن طرح اسم اللاعب من جانب أحد الوكلاء ولكن الزمالك لديه أولوية في ملف اللاعبين الأجانب لضم ظهير أيمن ومهاجم جديد.

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وتسمح لوائح الدوري المصري بقيد 5 لاعبين أجانب بجانب 3 لاعبين أجانب آخرين تحت السن (21 عاماً).

ويضم الزمالك بين صفوفه المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري والظهير الأيسر المغربي محمود بنتايج والمدافع المغربي صلاح الدين مصدق بجانب الوافد الجديد الأنغولي شيكو بانزا المنضم من إستريلا أمادورا البرتغالي والتونسي أحمد الجفالي الجناح الأيمن.

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وتوصل الزمالك لاتفاق مع الفرنسي تيدي أوكو جناح لويزيرن السويسري لضمه في الموسم الجديد بجانب المغربي عبد الحميد معالي جناح فريق اتحاد طنجة الذي سيتم قيده تحت السن.

ويمهد الزمالك بعدم دخوله في مفاوضات لضم أسامة الشريمي لاعب وسط السويحلي الطريق إلى الأفريقي التونسي للفوز بهذه الصفقة لتدعيم صفوفه.