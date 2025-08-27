بقيادة "رونالدو الجديد".. مدرب السويد يوجّه ضربة لنيوكاسل ويستدعي ألكسندر إيزاك

وجه الدانمركي جون دال توماسون، مدرب منتخب السويد الدعوة للمهاجم ألكسندر إيزاك، للمشاركة في مباراتي منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في بداية سبتمبر المقبل، وذلك في وقت تشتد فيه الخلافات بين إيزاك وناديه نيوكاسل يونايتد بسبب تمسكه بالخروج واللعب في ليفربول بطل الدوري الإنجليزي.

وغاب ألكسندر إيزاك عن الفترة التحضيرية للموسم مع نيوكاسل ولم يلعب منذ أواخر مايو الماضي في مباراة ضمن الجولة 38 من البريمرليغ، وخضع لتدريبات منفردة بعدما حاول الضغط على ناديه للموافقة على رحيله، وهو الموقف الذي وصفه المدرب إيدي هاو بأنه "خسارة للطرفين".

واعتبرت بعض التقارير الإنجليزية أن دعوة الهداف السويدي لتعزيز منتخب بلاده تأتي بمثابة الضربة القوية التي وجهها الجهاز الفني للسويد لنادي نيوكاسل الذي سيرى أن استمرار توهج لاعبه في المباريات الدولية قد يكون ورقة ضغط جديدة لتسريحه.

وقال جون دال توماسون مدرب السويد اليوم الأربعاء حول دعوة إيزاك: "أولا وقبل كل شيء، الوضع ليس مثاليا، أدرك جيدا أنه كان من المفترض أن يتدرب اللاعب ويشارك مع ناديه".

ولكن المدرب شدد على أن مهاجم نيوكاسل يظل دوما من أعمدة المنتخب وإحدى ركائزه الأساسية في مرحلة حاسمة من تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت التشكيلة استدعاء فيكتور غيوكيرس مهاجم آرسنال المنتقل حديثا للنادي اللندني قادما من سبورتنغ لشبونة.

وفي المقابل، سيغيب ديان كولوسيفسكي لاعب توتنهام هوتسبير بسبب الإصابة، إضافة إلى القائد فيكتور ليندلوف الذي لم ينضم لأي فريق بعد رحيله عن مانشستر يونايتد.

وقال توماسون: "فيكتور ليندلوف، لاعب مهم بالنسبة لنا، لكنه لا يلعب مع أي ناد حاليا ولم يخض أي تدريبات جماعية".

ورغم أن وضعيتي ألكسندر إيزاك تبدو مشابهة لما يعيشه ليندلوف، قرر مدرب السويد دعوة الأول والاستغناء عن الثاني.

وشارك ألكسندر إيزاك (26 عاما) في 50 مباراة دولية مع المنتخب السويدي وخاض أول مباراة رسمية مع بلد المنشأ في مارس 2019 عندما دخل بديلا في الدقيقة 88 في مباراة لحسابِ تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020 ضد رومانيا.

ويحل المنتخب السويدي ضيفا على سلوفينيا في الخامس من سبتمبر المقبل، ثم يلتقي منتخب كوسوفو بعدها بثلاثة أيام.