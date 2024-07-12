إنجلترا تحسم مستقبل ساوثغيت قبل نهائي يورو 2024

حسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مستقبل غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا قبل خوض مباراة إسبانيا، بعد غدٍ الأحد، في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" عن استقرار الاتحاد الإنجليزي على بقاء ساوثغيت في منصبه حتى كأس العالم 2026 بغض النظر عن نتيجة مباراة إسبانيا في نهائي اليورو.

وأشار إلى أن هناك محادثات داخلية بين مسؤولي الاتحاد الإنجليزي انتهت على بقاء ساوثغيت في منصبه للقناعة التامة بنجاحاته مع منتخب الأسود الثلاثة.

وواجه ساوثغيت انتقادات واسعة بسبب ضعف مستوى المنتخب الإنجليزي في بداية البطولة، وهو ما أثار التكهنات حول مستقبله بعد نهائيات النسخة الحالية لليورو.

وقاد ساوثغيت منتخب إنجلترا لنهائي اليورو للنسخة الثانية على التوالي بعدما خسر نهائي النسخة الماضية "يورو 2020" أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

ويأمل المدرب صاحب الـ 53 عامًا تحقيق أول لقب لليورو في تاريخ المنتخب الإنجليزي حين يلعب ضد إسبانيا، مساء الأحد المقبل، على ملعب "برلين" الأولمبي.

وقطع منتخب إنجلترا رحلة متقلبة في مشوار النسخة الحالية لليورو بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط بفوز وحيد على صربيا بنتيجة 1-0 ثم التعادل مع الدنمارك وسلوفينيا.

واقتنص المنتخب الإنجليزي فوزًا صعبًا على حساب سلوفاكيا بنتيجة 2-1 في ثُمن النهائي، ثم تخطى عقبة سويسرا في ربع النهائي بركلات الترجيح قبل إقصاء هولندا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.