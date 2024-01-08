كيف استقبل ريال مدريد التقارير بشأن إتمام صفقة مبابي؟

وقال الموقع الفرنسي الشهير في تقريره: "كيليان مبابي سينضم لصفوف ريال مدريد في الموسم المقبل.. النجم الباريسي توصل لاتفاق مع مسؤولي النادي الملكي خلال الأيام القليلة الماضية".

ونقل موقع (le10sport) الفرنسي عن مصادر داخل ريال مدريد بأن إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز تعاملت مع التقرير بأنه "حدث نكتة".

وقال الموقع في تقريره: "يبدو أن إدارة ريال مدريد ما زالت حذرة بعد خيبة الأمل الكبيرة في عام 2022".

وأضاف: "ريال مدريد لم يعد يصدق أي شيء.. وتم استقبال هذه المعلومات ببرود شديد من جانب إدارة الميرينغي، إذ لم يعد من الممكن الوثوق بأحد عندما يتعلق الأمر بنجم باريس سان جيرمان".

وعن موقع اللاعب قال الموقع في تقريره: "يمكننا أن نكشف لكم أن اللاعب لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد بشأن مستقبله".

وأوضح: "تخبرنا مصادرنا بأن مبابي "هادئ" و"ليس في عجلة من أمره" لاتخاذ القرار، رغم أن الصحافة الإسبانية تردد صدى رغبة ريال مدريد في الحصول على إجابة في منتصف يناير، حتى لا يعيش سيناريو عام 2022".