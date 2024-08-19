يعيش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، حالة غضب بعد خسارة فريقه لقب كأس السوبر المحلي على يد الهلال بنتيجة 1-4، مساء السبت الماضي، في مدينة أبها السعودية.

وظهرت علامات الغضب على وجه رونالدو خلال مباراة النهائي، بل وقام ببعض الإشارات التي أثارت ردود فعل واسعة.

وكشف الإعلامي السعودي عبد الرحمن الحميدي عن رد فعل كريستيانو رونالدو بعد ضياع لقب كأس السوبر المحلي، والأداء الهزيل الذي قدمه الفريق في لقاء الهلال رغم تسجيله هدف التقدم.

وأشار إلى أن كريستيانو رونالدو رفض تمامًا فكرة تغيير المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، خاصة أنه لا يرى المشكلة تخص المدرب، بل تتعلق باللاعبين كأفراد وأداء جماعي.

وأوضح أن رونالدو طالب نادي النصر بالتعاقد مع 4 صفقات لتدعيم صفوف الفريق السعودي في الموسم المقبل.

وأكد أن رونالدو يرغب في تدعيم مركز قلب الدفاع قبل غلق باب الانتقالات الجارية، بعدما أبدى استياءه من أداء الخط الخلفي للفريق خلال مباراة الهلال واستقبال 4 أهداف خلال 20 دقيقة تقريبًا.

وأشارت تقارير صحفية إلى رغبة رونالدو في استقدام جناح هجومي جديد بدلًا من السنغالي ساديو ماني، الذي لم يقدم المستوى المنتظر مع الفريق منذ انضمامه في صيف 2023 قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.