متزوجة من لاعب لديه.. من هي المذيعة التي غض أردا توران بصره عنها؟ (فيديو)

ظهر المدرب التركي أردا توران في أحد الحوارات الصحفية مع مذيعة حسناء بعد مواجهة فريقه شاختار دونيتسك وبيشكتاش في إقصائيات الدوري الأوروبي يحاول بكل الطرق غض البصر عنها، وعدم النظر إليها وهو ما أثار استغراب المتابعين.

التركي أردا توران (38 سنة) اللاعب السابق لأتلتيكو مدريد وبرشلونة بدأ مشواره كمدرب بعد اعتزاله، وتعاقد معه شاختار دونيتسك الأوكراني لتدريبه في الموسم الحالي.

وليست هذه المرة الأولى التي يلتقي خلالها أردا توران مع المذيعة داريا بوندار سافينا البالغة من العمر 24 سنة، ويقوم بنفس التصرف بغض بصره عنها.

المذيعة الحسناء داريا بوندار سافينا تبلغ من العمر 24 سنة، وتعمل في قناة النادي الأوكراني الكبير، ومشهورة على المواقع الاجتماعية، حيث تملك 530 ألف متابع.

لكن تصرف أردا توران مع المذيعة الحسناء كان بسبب كونها متزوجة من الأوكراني فاليري بوندر ( 26 سنة) مدافع شاختار دونيتسك والذي يدربه، حالياً، التركي أردا توران.

أردا توران متزوج من أشليهان دوران، وبعض التعليقات على الحادثة كانت مرحة، حيث كتب أحدهم أنه خائف من أشليهان، فهو لا يجرؤ على النظر إلى أي شخص آخر في العين".

وكتب آخر :"النظر إلى أسفل يعني الزواج".