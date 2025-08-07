رفض الهلال.. جيسوس يفجر مفاجأة مدوية حول جواو فيليكس

كشف البرتغالي جورج جيسوس، مدرب النصر السعودي، عن مفاجأة غير متوقعة بشأن مواطنه جواو فيليكس الذي انضم الأسبوع الماضي لتعزيز صفوف الفريق بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

وتعاقد النصر، الذي يخوض منافسات كأس السوبر السعودي 2024 ـ 2025 بخوض نصف نهائي المسابقة أمام الاتحاد يوم 19 أغسطس، مع المهاجم الدولي البرتغالي قادما من تشيلسي الإنجليزي مقابل ما يقرب من 30 مليون يورو.

وخاض جواو فيليكس أمس الخميس ثاني مباراة له مع النصر، والأولى التي يشارك فيها كامل الوقت، وذلك في فوز رفاق كريستيانو رونالدو (4 ـ 0)، حيث قدم المهاجم أداء لافتا كاد أن ينتزع به الأضواء من قائده رونالدو.

وصنع جواو فيليكس الهدفين الأول والثاني للنصر عن طريق محمد سيماكان وكريستيانو رونالدو ونال إشادة كبيرة على منصات التواصل حتى من جماهير فريقه السابق تشيلسي الذين تحسروا على رحيله عن النادي.

وعقب المباراة، كشف المدرب البرتغالي جورج جيسوس الذي حل لتدريب النصر في يوليو الماضي عن مفاجأة كبرى بخصوص جواو فيليكس مؤكدا أنه طلب من الأخير الانضمام إلى الهلال السعودي عندما كان مدربا للفريق لكن طلبه لم يحظ بالقبول.

وقال: "عندما كنت مدربًا لـ الهلال حاولت ساعيا لأن ينضم جواو فيليكس لنا لكنه رفض، والآن بعد قدومي إلى النصر وافق على الانتقال وهو يتطور فنيًا وبدنيًا".

وخاض النجم البرتغالي مشوارا مضطربا ولم يدم بقاؤه طويلا مع مختلف الأندية التي حمل ألوانها، فرغم أنه لا يزال في الخامسة والعشرين من العمر، فإنه لعب مع أندية وهي بنفيكا وأتلتيكو مدريد وتشيلسي وبرشلونة وميلان ثم النصر السعودي.

وخاض فيليكس خلال موسم 2024 ـ 2025، 12 مباراة مع تشيلسي في بداية الموسم في الدوري الإنجليزي ولم يستطع أن يسجل أكثر من هدف واحد، لينضم إلى ميلان على سبيل الإعارة حيث أحرز هدفين في 15 مباراة بالدوري الإيطالي.