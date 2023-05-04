هالاند: مستعد لاستبدال جميع أهدافي مقابل الفوز بالثلاثية

قال إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي إنه مستعد لاستبدال جميع الأهداف التي سجلها هذا الموسم مقابل الفوز بالثلاثية التاريخية.

وينافس مانشستر سيتي على 3 ألقاب، إذ سيواجه ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما سيلعب نهائي كأس الاتحاد أمام مانشستر يونايتد، بخلاف الدوري الإنجليزي الذي يتصدر ترتيبه حاليًّا.

وعبَّر هالاند عن مدى شغفه بتحقيق الألقاب مع مانشستر سيتي رغم كل الإنجازات الفردية التي حققها بالتأكيد على استعداده للتنازل عن كل تلك الأهداف مقابل الفوز بالثلاثية في نهاية الموسم.

وقال هالاند لسكاي سبورتس :"مستعد للتنازل عن هذه الأهداف مقابل الفوز بالثلاثية في نهاية الموسم".

ولم يحقق أي فريق إنجليزي الثلاثية سوى مانشستر يونايتد عام 1999.