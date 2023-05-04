هالاند: مستعد لاستبدال جميع أهدافي مقابل الفوز بالثلاثية
قال إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي إنه مستعد لاستبدال جميع الأهداف التي سجلها هذا الموسم مقابل الفوز بالثلاثية التاريخية.
وينافس مانشستر سيتي على 3 ألقاب، إذ سيواجه ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما سيلعب نهائي كأس الاتحاد أمام مانشستر يونايتد، بخلاف الدوري الإنجليزي الذي يتصدر ترتيبه حاليًّا.
وعبَّر هالاند عن مدى شغفه بتحقيق الألقاب مع مانشستر سيتي رغم كل الإنجازات الفردية التي حققها بالتأكيد على استعداده للتنازل عن كل تلك الأهداف مقابل الفوز بالثلاثية في نهاية الموسم.
وقال هالاند لسكاي سبورتس :"مستعد للتنازل عن هذه الأهداف مقابل الفوز بالثلاثية في نهاية الموسم".
ولم يحقق أي فريق إنجليزي الثلاثية سوى مانشستر يونايتد عام 1999.
وأصبح هالاند أكثر لاعب يسجل أهدافًا في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل الهدف رقم 35 له هذا الموسم في فوز مانشستر سيتي على ويستهام بثلاثة أهداف دون رد.
وتجاوز هالاند بشكل عام الخمسين هدفًا هذا الموسم، كما وصل مانشستر سيتي إلى 1000 هدف تحت قيادة بيب غوارديولا في جميع المسابقات.
وأعاد الفوز سيتي إلى صدارة البطولة متقدمًا بنقطة واحدة على آرسنال الذي كان تغلب على تشيلسي مساء الثلاثاء.
وقال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن الأمر : "كل المباريات صعبة. لم نلعب بشكل سيّئ لكن الأمور لم تكن جيدة أيضًا. لم نسجل في البداية رغم ضغطنا. أنا سعيد قبل خمس جولات من النهاية".
"حاولنا اللعب بشكل مختلف في الناحيتين اليسرى واليمنى. اللاعبون فقدوا الكرة وكنت قلقًا وكان علينا التخلص من القلق".
وتابع "تراجعنا قليلًا الليلة، لكننا صنعنا العديد من الفرص. حصلنا على ثلاث نقاط أخرى وعلينا المضي قدمًا".
وبدا سيتي مرهقًا لفترات في طريقه لتحقيق فوزه التاسع على التوالي في الدوري، وسيكون عليه الاستعداد لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري يوم السبت ثم ريال مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري الأبطال.