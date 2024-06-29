فابريغاس يغري نجم مانشستر يونايتد بوجهة مفاجئة
كشفت تقارير إخبارية أن نجم منتخب فرنسا السابق وبطل العالم 2018 رافائيل فاران قد يكون أحدث تعاقدات نادي كومو الإيطالي؛ الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى (السيري أ).
ووفقا لما أورده الصحفي الإيطالي الموثوق والمتخصص في صفقات انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، يبدو فاران، الذي أعلن في مايو الماضي مغادرته مانشستر يونايتد، بعد 3 مواسم قضاها في ملعب أولد ترافورد، قريبا من نادي كومو، بعد مفاوضات بينه وبين المدرب المساعد للنادي الإيطالي سيسك فابريغاس؛ نجم منتخب إسبانيا وآرسنال وبرشلونة السابق.
وقال رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن رافائيل فاران وصل بالفعل إلى مدينة "كومو" الإيطالية لإجراء محادثات وجهاً لوجه بشأن الانتقال إلى النادي الإيطالي، وسيجتمع مع مجلس إدارة كومو وسيسك فابريغاس المدرب المساعد، الذي يملك مكانة كبيرة في أوساط الصاعد حديثا للدوري الإيطالي.
وقالت مصادر إخبارية إن الوجهة الجديدة لبطل العالم 2018 ووصيف البطل في نسخة مونديال 2022 تبدو مفاجئة، على الرغم من أن فاران (31 عاما) غادر رسميا مانشستر يونايتد بعد تعرضه للكثير من الإصابات في موسم 2023 ـ 2024.
وفي 14 مايو الماضي، أعلن نادي مانشستر يونايتد، بشكل رسمي، أنَّ مدافعه الفرنسي رافائيل فاران سيغادر النادي نهاية الموسم بعد ثلاثة مواسم في أولد ترافورد، خاض خلالها 95 مباراة وسجل هدفين.
وكانت تقارير إخبارية مختلفة ربطت المدافع الفرنسي بأندية إنتر ميامي الأمريكي والاتحاد والنصر السعوديين.
ولعب فاران في لانس الفرنسي لمدة عام واحد، وفي 2011 انتقل لريال مدريد، وعرف معه أوج تألقه وتتويجاته، قبل أن يوقع في 2021 عقدا مع مانشستر يونايتد.
وفي أوائل مايو الماضي، ساهم المدرب سيسك فابريغاس في قيادة نادي كومو إلى تحقيق صعودٍ تاريخيٍ إلى الدوري الإيطالي (Série A)، بعد غيابٍ ناهز 21 سنةً.
ويسعى النادي الإيطالي إلى تعزيز صفوفه بلاعبين جدد في تجربته الجديدة في الدوري الممتاز.