فابريغاس يغري نجم مانشستر يونايتد بوجهة مفاجئة

كشفت تقارير إخبارية أن نجم منتخب فرنسا السابق وبطل العالم 2018 رافائيل فاران قد يكون أحدث تعاقدات نادي كومو الإيطالي؛ الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى (السيري أ).

ووفقا لما أورده الصحفي الإيطالي الموثوق والمتخصص في صفقات انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، يبدو فاران، الذي أعلن في مايو الماضي مغادرته مانشستر يونايتد، بعد 3 مواسم قضاها في ملعب أولد ترافورد، قريبا من نادي كومو، بعد مفاوضات بينه وبين المدرب المساعد للنادي الإيطالي سيسك فابريغاس؛ نجم منتخب إسبانيا وآرسنال وبرشلونة السابق.

وقال رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن رافائيل فاران وصل بالفعل إلى مدينة "كومو" الإيطالية لإجراء محادثات وجهاً لوجه بشأن الانتقال إلى النادي الإيطالي، وسيجتمع مع مجلس إدارة كومو وسيسك فابريغاس المدرب المساعد، الذي يملك مكانة كبيرة في أوساط الصاعد حديثا للدوري الإيطالي.