لتفادي أزمة نهاية الموسم.. خطوة جدية من الاتحاد نحو فريق أفضل

كشفت تقارير صحفية عن تحرك الاتحاد نحو خطوة جديدة للإصلاح، سعيًا لتقديم موسم أفضل فيما هو قادم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "الرياضية"، والتي أكدت أن النادي قد استعان بفريق من المتخصصين في إصابات الملاعب للعمل مع عناصر الفريق الأول بداية من معسكر الإعداد الجاري في إسبانيا.

يأتي هذا القرار في ظل محاولات الاتحاد لتحسين النتائج في الموسم الجديد، عقب أن أنهى النادي الموسم الماضي في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

موسم محبط

كان الموسم الماضي محبطًا للاتحاد على المستويات كافة، فنيًا وإداريًا وحتى طبيًا، فالفريق تعرض لانتكاسات عديدة على مستوى الإصابات.

تسببت إصابات الاتحاد بداية من شهر سبتمبر الماضي في عدم اكتمال صفوف الفريق إلا في مرات نادرة على مدار الموسم.

بداية من إصابة عبد الله الجدعاني بالرباط الصليبي، ومعه أحمد شراحيلي، وأحمد بامسعود، مرورًا بالغيابات المتكررة لكريم بنزيما، وأحمد حجازي، وحامد الغامدي، وطارق حامد وغيرهم، عانى الاتحاد بشكل واضح على مدار الموسم بسبب الإصابات.

أسباب الإصابات

بحسب ما ذكر خبير الإصابات الرياضية سالم الزهراني فالسبب الأساسي في كثرة الإصابات هو الإرهاق وكثرة المشاركات.

جاء هذا في حديث له في ديسمبر الماضي مع صحيفة "الشرق الأوسط"، وقال فيه: "نجوم كرة القدم هم بشر في نهاية الأمر، والإصابات جزء من كرة القدم، ولهذا يحرص الكثير من المدربين على القيام بعمليات التدوير".

وأكد في التصريحات نفسها على ضرورة الإعداد الجيد، ووجود مختصين لتحديد الأحمال البدنية الخاصة بكل لاعب لمعرفة قدرته على اللعب لأقصى وقت دون إصابات.

أرقام الاتحاد القياسية

على مستوى الموسم الماضي تفرد الاتحاد بأرقام سلبية عديدة على المستوى الفني، لكن كانت هناك أرقام قياسية أخرى على المستوى الطبي.

فالنادي بحلول شهر ديسمبر كان أكثر أندية الدوري السعودي تعرضًا للإصابات؛ إذ تعرض 18 من نجومه لها.

أسماء مثل كريم بنزيما، وفابينيو، ورومارينيو، وكورنادو، ولويز فيليبي، وعبد الرزاق حمد الله، وجوتا غابوا في النصف الأول من الموسم على نحو متكرر بسبب الإصابات.

ولم يكن النصف الثاني من الموسم مختلفًا كثيرًا؛ إذ اختتم الفريق الموسم بغياب ثنائي الرباط الصليبي شراحيلي وبامسعود، بالإضافة إلى بنزيما، والغامدي، والعليان، وعبد الرزاق حمد الله، وأحمد حجازي، وعبد الله المعيوف، وعبد العزيز البيشي.

كل ما تعرض له الاتحاد لم يتعرض له الخصوم 50% حتى، لحسن إعدادهم بدنيًا للموسم الماضي، وفي مقدمتهم النصر والهلال.

الهلال لم ينه الموسم الماضي إلا بإصابة لاعب وحيد هو محمد العويس، وجاءت تلك الإصابة مع المنتخب السعودي، أما النصر فكانت المعاناة الأكبر له خلال الموسم هي إصابة أندرسون تاليسكا في مارس.

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قرار في وقت مناسب

يعد الوقت الحالي هو الوقت الأمثل لتلك الخطوة التي أقدم عليها الاتحاد، نظرًا لصعوبة الموسمين المقبلين وزيادة إمكانية إصابات اللاعبين مع ارتفاع عدد المباريات.

فبنهاية العام الجاري ستكون هناك بطولة كأس الخليج العربي التي ستشهد مشاركة عناصر عديدة من الاتحاد، ثم بعدها بعام سيكون هناك توقف آخر من أجل كأس العرب.

كل تلك البطولات تصدر ضغطًا إضافيًا على اللاعبين على المستوى البدني، ومن الممكن أن تتسبب في مشاكل وإصابات جديدة، لذلك كان من المنطقي، بل والضروري الاستعانة بفريق متخصص في إصابات الملاعب لمساعدة الاتحاد على تجاوز أي مشاكل محتملة.