أول تحرك حاسم من الأهلي المصري قبل مواجهة بيراميدز

استقرت إدارة الأهلي على قرار حاسم قبل مواجهة الفريق الأحمر ضد بيراميدز في الدوري المصري لكرة القدم.

وافتتح الأهلي مشواره في الدوري المصري بالتعادل مع مضيفه مودرن سبورت بنتيجة 2-2، مساء السبت الماضي، على استاد القاهرة.

ويلتقي الأهلي ضيفه بيراميدز، يوم 30 أغسطس الجاري، في الجولة الخامسة للدوري المصري.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن إدارة الأهلي استقرت على الاستعانة بصافرة أجنبية لإدارة لقاء بيراميدز.

وتعتزم إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب التقدم بطلب رسمي لاستقدام حكام أجانب وفقاً للوائح الدوري المصري.

وتشير اللوائح إلى أحقية كل فريق في المطالبة بتعيين حكام أجانب، ولكن بشرط تحمل نفقات استقدام الحكام، وإرسال خطاب رسمي بإبداء رغبته وسداد التكاليف قبل 10 أيام من موعد المباراة.

واستقرت إدارة الأهلي على التحرك بخطاب رسمي في الأيام المقبلة، وفقاً للمدة المسموحة لمخاطبة الاتحاد المصري لاستقدام حكام أجانب.

وكانت أزمة حادة قد تفجرت في الدوري المصري، خلال الموسم الماضي، بسبب مطالبة الأهلي بتعيين حكام أجانب لمباراة الزمالك في المرحلة الحاسمة دون إرسال خطاب رسمي استناداً على خطاب أرسلته رابطة الأندية.

ورفض الأهلي الذهاب إلى استاد القاهرة لخوض المباراة، يوم 11 مارس الماضي، ما أدى إلى اعتبار الفريق الأحمر خاسراً بنتيجة 0-3 اعتبارياً.