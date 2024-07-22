بدأت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التحرك بكل قوة لتأمين مركز حراسة المرمى في الموسم المقبل.

وأبدت إدارة مانشستر سيتي رغبتها في ضم حارس مرمى جديد تحسبًا لرحيل البرازيلي إديرسون مورايس إلى نادي الاتحاد السعودي الذي يتفاوض بقوة لضم اللاعب.

واتجهت أنظار مسؤولي مانشستر سيتي إلى الحارس الإيطالي جيانلويغي دوناروما الذي يلعب في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب الصحفي "بن جاكوبس" فإن دوناروما تلقى اتصالات من جانب إدارة مانشستر سيتي للرحيل لبطل الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن دوناروما سعيد بالتواجد مع باريس سان جيرمان وأجرى بالفعل مفاوضات مبكرة حول تمديد عقده مع العملاق الباريسي.

وأضاف: "هناك رغبة لدى دوناروما في اللعب للدوري الإنجليزي في مشواره الاحترافي وهو ما قد يفتح أبواب الرحيل إلى مانشستر سيتي".

وبدأ دوناروما صاحب الـ 25 عامًا مشواره الكروي مع فرق الشباب بنادي ميلان الإيطالي قبل تصعيده للفريق الأول عام 2015.

ورحل دوناروما إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقد الحارس الموهوب مع ميلان.

وخاض دوناروما 66 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، وشارك مؤخرًا في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" والتي ودع خلالها الأزوري منافسات البطولة من دور الستة عشر على يد سويسرا.