تصدرها عمرو أديب.. 3 أشياء أشعلت معركة الزمالك مع مرتضى منصور

عاد اسم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إلى واجهة المشهد الرياضي في مصر بعد أزمة سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، لتتفجر معركة جديدة بينه وبين إدارة القلعة البيضاء.

الأزمة لم تتوقف عند حدود القرارات الإدارية، بل امتدت إلى الإعلام بعد الهجوم المباشر الذي شنه الإعلامي عمرو أديب على منصور، ما جعل القضية محط أنظار الرأي العام الرياضي.

إدارة الزمالك ردّت سريعًا بإجراءات قانونية ضد مرتضى منصور، معتبرة أن تحركاته تمثل تهديدًا لمصالح النادي وجماهيره.

واشتعلت مواجهة جديدة بين مرتضى منصور وإدارة الزمالك، وسط غضب جماهيري كبير، فقد كانت الجماهير البيضاء ترغب في أن يعم الاستقرار أرجاء النادي، بعد أن تصدر الفريق جدول الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بعد مرور 4 جولات.

هجوم مرتضى منصور المستمر على إدارة الزمالك

منذ خروجه من النادي، واصل مرتضى منصور انتقاداته الحادة لمجلس الإدارة الحالي، برئاسة حسين لبيب، متهمًا إياه بالفشل في إدارة الملفات المالية والإدارية والرياضية.

هذه التصريحات أسهمت في توتر الأجواء داخل النادي وزادت من حدة الانقسام بين الجماهير.

هجوم منصور المستمر فتح الباب أمام معارك إعلامية متواصلة، وألقى بظلاله على مسيرة الزمالك الرياضية والإدارية في مرحلة يسعى فيها النادي للاستقرار.

أزمة سحب أرض 6 أكتوبر

قرار وزارة الإسكان بسحب قطعة الأرض المخصصة لنادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر فجّر غضب الجماهير وأعاد الخلافات إلى السطح.

الأرض التي تبلغ مساحتها 139 فدانًا كانت مخصصة لإقامة فرع جديد للنادي، غير أن وزارة الإسكان نفذت قرار السحب وسط اعتراض مجلس الإدارة.

مرتضى منصور زاد من حدة الأزمة بتقديم بلاغات يتهم فيها المجلس بالتربح وسوء الإدارة، مدعيًا أنه أسهم شخصيًا في سداد ثمن الأرض من تبرعاته.

رد إدارة الزمالك لم يتأخر، فقد أصدر المجلس برئاسة حسين لبيب بيانًا رسميًا أكد فيه التقدم ببلاغات ضد منصور إلى النائب العام، متهمًا إياه بمحاولة تعطيل مسيرة النادي، ومتعهدًا بالمضي في تنفيذ مشروع فرع 6 أكتوبر رغم العراقيل.

هجوم عمرو أديب على مرتضى منصور

الإعلامي عمرو أديب دخل بقوة على خط الأزمة، موجّهًا انتقادات حادة لمرتضى منصور عبر شاشة "إم بي سي مصر".

أديب حمّل منصور مسؤولية ما وصل إليه الزمالك من أزمات مالية وتراكم ديون، واتهمه بالوقوف وراء البلاغ الذي تسبب بسحب أرض النادي.

كما دعا جماهير الزمالك إلى دعم مجلس الإدارة الحالي في مواجهة ما وصفه بمحاولات هدم النادي، مؤكدًا أن استمرار منصور في إثارة الأزمات يعطل مسيرة الفريق ويهدد مستقبله.