محمود كهربا: أعتذر لجماهير الزمالك.. وأفضّل الاعتزال على العودة للمارد الأبيض

وقال كهربا في تصريحاته: "الفارق بين الأهلي والزمالك؟ في الأهلي يوجد نظام".

وأضاف: "لاعبو الزمالك ليس لهم دخل في أزمتي مع النادي، والفارق بين بيتسو موسيماني ومارسيل كولر كبير".

وبسؤاله عن حديثه مع الجماهير بعد مباراة الأهلي والزمالك، قال كهربا: "كنت أقول (كهربا عقده صح)، وهذا ما أدليت به مع لجنة الانضباط".

وأوضح: "أشكر جمهور الزمالك وعمري ما أزعلهم ومشكلتي مع أشخاص، وأقول لهم (لو زعلتكوا مني أو فعلت أمر زعلكوا مني فلا تغضبوا".

وبسؤاله عما إذا كان سيختار الاعتزال أو الزمالك، أجاب: "لا سأعتزل، ورحلت عن النادي بسبب انتهاء عقدي".