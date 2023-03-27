محمود كهربا: أعتذر لجماهير الزمالك.. وأفضّل الاعتزال على العودة للمارد الأبيض
حل محمود عبدالمنعم "كهربا" ضيفا على برنامج "رامز نيفر إند" حيث أدلى بتصريحات مهمة عن الأهلي والزمالك.
وقدم كهربا اعتذاره لجمهور الزمالك وكشف سبب تركه المارد الأبيض، وقال لاعب الأهلي: "عقدي خلص وربنا يشهد بذلك، وبيني وبينهم ربنا".
كما كشف كهربا حقيقة الهتافات التي أدلى بها مع الجماهير عقب مواجهة الزمالك في يناير الماضي، حيث فاز المارد الأحمر 3/0 سجل منها كهربا الهدف الأول.
وقال كهربا في تصريحاته: "الفارق بين الأهلي والزمالك؟ في الأهلي يوجد نظام".
وأضاف: "لاعبو الزمالك ليس لهم دخل في أزمتي مع النادي، والفارق بين بيتسو موسيماني ومارسيل كولر كبير".
وبسؤاله عن حديثه مع الجماهير بعد مباراة الأهلي والزمالك، قال كهربا: "كنت أقول (كهربا عقده صح)، وهذا ما أدليت به مع لجنة الانضباط".
وأوضح: "أشكر جمهور الزمالك وعمري ما أزعلهم ومشكلتي مع أشخاص، وأقول لهم (لو زعلتكوا مني أو فعلت أمر زعلكوا مني فلا تغضبوا".
وبسؤاله عما إذا كان سيختار الاعتزال أو الزمالك، أجاب: "لا سأعتزل، ورحلت عن النادي بسبب انتهاء عقدي".
وعاد كهربا للمشاركة مع الأهلي في يناير الماضي بعد فترة غياب وصلت إلى 479 يومًا، بسبب العقوبة المفروضة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ لعدم سداده غرامة فريقه السابق الزمالك المقررة بمليوني دولار بجانب نسبة الفوائد (5%) من شهر يونيو 2019.