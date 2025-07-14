أكثر الأمور رعبا.. مالك تشيلسي يعيد نشر تغريدة مشجع مانشستر سيتي

أعاد تود بويلي، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، نشر تغريدة لأحد مشجعي مانشستر سيتي وهو يشيد بـ"البلوز" ويصفهم بـ"الفريق المرعب" خاصة بعد فوزهم على باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية والتتويج باللقب الثمين.

وحصد تشيلسي اللقب، عقب التفوق بنتيجة 3-0 على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية، أمس الأحد.

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جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من كول بالمر من خلال هدفين، وجواو بيدرو في الدقائق 22، 30 و43 على التوالي لصالح فريق تشيلسي.

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن تشيلسي بات أول فريق إنجليزي يتوج بلقب مونديال الأندية مرتين، وذلك بعدما ناله لأول مرة في 2021، بينما فشل باريس سان جيرمان في رفع رصيده من الألقاب هذا الموسم إلى "5"، بعدما توج بالثلاثية المحلية بجانب دوري أبطال أوروبا.

وقام تود بويلي بإعادة نشر تغريدة مشجع السيتي، والتي قال فيها: "اللعب ضد تشيلسي في نهائي وهم الفريق غير المرشّح للفوز هو من أكثر الأمور رعبًا في عالم كرة القدم".

وخاض فريق تشيلسي مشواراً حافلاً فى البطولة حتى الوصول إلى المباراة النهائية.

وتغلب تشيلسي على لوس أنجلوس الأمريكي والترجي التونسي بنتيجة 2 – 0، و3- 0 بينما خسر ضد فلامنغو ضمن منافسات دور المجموعات، قبل أن يحقق فوزاً عريضاً على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 4 – 1 في دور الـ 16، كما تغلب على بالميراس البرازيلي بنتيجة 2 – 1 في دور الثمانية، ثم فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.