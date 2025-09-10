بعمر 23 عاماً.. ما سر الاعتزال الصادم للعراقي كرار علاء؟

كتب: نور الدين ميفراني

أعلن لاعب المنتخب العراقي الشاب كرار علاء اعتزاله كرة القدم عن عمر يناهز 23 عامًا، في مفاجأة كبرى وقرار صادم من لاعب كان يُنتظر منه الكثير ويُتوقع له مستقبل رائع.

أخبار ذات علاقة رد فعل يونس محمود بعد خسارة المنتخب العراقي أمام السعودية (فيديو)

كرار علاء اللاعب المولود في 27 يناير 2002، كان مهاجمًا واعدًا، لعب في صفوف الطلبة والنفط والحسين والكرخ.

وخاض تجربة احترافية في تركيا رفقة يالوفا سبورت ، وتألق رفقة المنتخبات الصغرى العراقية ،حيث توج بلقب بطولة غرب آسيا للناشئين والشباب وتوج كأفضل لاعب وهداف البطولة.

أخبار ذات علاقة مقصية رائعة.. مهند علي يقود منتخب العراق للفوز على هونغ كونغ (فيديو)

سبب الاعتزال

ورغم تألقه كلاعب واعد قرر المهاجم البالغ من العمر 23 سنة إنهاء مسيرته واعتزال كرة القدم وأرجع القرار لأسباب شخصية لم يكشف عنها.

وكتب النجم العراقي الشاب: "قررت إنهاء مسيرتي الكروية قبل أن تبدأ، ونويت الاعتزال وترك كرة القدم من الآن بعمر الـ23 عامًا، في بداية مسيرتي وذروتي وقمة عطائي، لأسباب شخصية".