‌‏المستشار الألماني: لست متأكدا إذا كان بوتين سيمتلك الشجاعة للقاء زيلينسكي

بروتوكول لم يطبق وأخطاء فادحة.. ريال مدريد يهاجم حكم مباراة برشلونة

بروتوكول لم يطبق وأخطاء فادحة.. ريال مدريد يهاجم حكم مباراة برشلونة
التحكيم أثار جدلا في مباراة برشلونة وريال مايوركاالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
18 أغسطس 2025، 10:38 م

شنت قناة ريال مدريد هجومًا حادًا على الحكم مونويرا مونتيرو الذي أدار لقاء برشلونة ضد مضيفه ريال مايوركا في الجولة الأولى بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وحقق برشلونة فوزًا عريضًا خارج ملعبه بثلاثية دون رد في مستهل حملة دفاعه عن لقب الليغا.

 وشهدت المباراة جدلاً تحكيمياً بعد احتساب هدف فران توريس لمصلحة برشلونة في الدقيقة 23 إثر تسديدة وجهها اللاعب أثناء سقوط مدافع مايوركا متأثراً بارتطام تصويبة لامين يامال برأسه.

 واعترض لاعبو مايوركا على القرار وطالبوا بإلغاء الهدف بداعي أن الحكم أطلق صافرته قبل تسديدة فران توريس الكرة، ولكن الحكم احتسب اللعبة هدفاً ليتقدم برشلونة بثنائية بهذه اللعبة.

وقالت قناة ريال مدريد إن الدوري الإسباني بدأ بشكل غير عادل، والصورة الأولى من هذه البطولة لطفل يرتدي قميص ريال مايوركا غارق في البكاء يشاهد خسارة فريقه بهذه الطريقة.

وأضافت: "البروتوكول لم يطبق في هذه الكرة، ما نعلمه أنه عندما يتعرض لاعب لضربة في الرأس يتم تطبيق بروتوكول لحماية اللاعبين ووقف اللعب فوراً".

 وتابعت: "هناك أخطاء تحكيمية فادحة والبطاقات الحمراء خرجت بسرعة للاعبي ريال مايوركا، فيما تغاضى عنها الحكم في لعبات أقوى وأسهل للاعبي برشلونة".

وأكدت قناة ريال مدريد أن ما حدث في لقاء برشلونة وريال مايوركا ليس مؤشراً جيداً على محاولات إصلاح التحكيم.

 

