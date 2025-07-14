الصفقة الثالثة.. الزمالك يعلن تدعيم خط هجومه بالتعاقد مع عمرو ناصر

أعلن نادي الزمالك المصري، مساء اليوم الاثنين، تعاقده رسميًّا مع المهاجم عمرو ناصر، لاعب فريق فاركو.

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ويأتي التعاقد مع ناصر ضمن خطة النادي لتعزيز الفريق الأول بصفقات قوية استعدادًا للموسم المقبل، الذي سيخوض خلاله منافسات الدوري المصري، وكأس مصر، والسوبر المصري، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك قد أعلن سابقًا عن تعاقده مع حارس المرمى المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) لموسمين، والمهاجم الأنجولي شيكو بانزا (إستريلا دا أمادورا البرتغالي) لأربعة مواسم، في إطار حرص النادي على تقوية تشكيلته الأساسية.

الصفقة الثالثة

قال الزمالك في بيان رسمي، إن عمرو ناصر وقع على عقد مع الفريق الأبيض لمدة خمسة مواسم، في إطار تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتمت إجراءات التوقيع بحضور جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، بعد الوصول إلى اتفاق بين إدارتي الزمالك وفاركو حول جميع تفاصيل الصفقة.