غرفة ملابس مشتعلة.. أكبر 3 أزمات تواجه وليد صلاح الدين في الأهلي

أعلن النادي الأهلي المصري تعيين وليد صلاح الدين، نجم الفريق الأسبق، مديرًا للكرة بالفريق الأول، في حين يتولى عماد النحاس مهام المدير الفني بشكل مؤقت.

وبذلك يعود منصب مدير الكرة في الأهلي، إذ كان آخر من شغله خالد بيبو، بعد أن كان وليد صلاح الدين يشغل هذا المنصب في نادي زد.

وكان النادي الأهلي قد أعلن أخيرًا إقالة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو من تدريب الفريق، بعد الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من الدوري المصري، على ملعب السلام. وبهذه النتيجة، توقف رصيد الأهلي عند 5 نقاط من أصل 4 مباريات، ليتراجع إلى المركز الـ13 في جدول الترتيب.

ويواجه وليد صلاح الدين تحديات كبيرة للسيطرة على غرفة ملابس الأهلي المشتعلة، التي شهدت خلافات واضحة منذ التعاقد مع أحمد سيد "زيزو" بمبلغ ضخم، ما دفع العديد من اللاعبين للمطالبة بتعديل عقودهم، وكان أبرزهم إمام عاشور.

وتبرز أمام وليد صلاح الدين 3 تحديات رئيسية يجب التعامل معها بسرعة:

1. خلافات زيزو وإمام عاشور

أصبح زيزو وإمام عاشور محور جدل داخل الفريق، والخلافات بينهما ليست مجرد كلام جانبي، بل تؤثر في الأجواء اليومية في التدريب وغرفة الملابس، وعلى الروح المعنوية داخل الملعب. وليد صلاح الدين مطالب بإيجاد حل سريع قبل أن يتحول الصدام إلى أزمة كبرى تهدد انسجام الفريق.

وأبرز هذه الخلافات ما ظهر أخيرًا بعد اعتذار زيزو للجماهير الحمراء عبر حسابه على "إنستغرام" عقب السقوط أمام بيراميدز، في حين كتب إمام عاشور منشورًا بدا وكأنه رسالة غير مباشرة لزيزو: "لما تبقى وحش قول أنت وحش، لكن لما تبقى كويس سيب الناس هي اللي تقول عليك هذا الأمر، لكن لا تقل رأيك في نفسك".

2. توتر علاقة اللاعبين بالجمهور

يجب على وليد صلاح الدين التدخل سريعًا لحل مشكلة العلاقة بين اللاعبين والجماهير الحمراء، الذين فاض بهم الكيل من الأداء السيئ وبدؤوا مهاجمة اللاعبين بشدة، ما أثر في معنويات الفريق، وجعل اللاعبين يدخلون إلى غرفة الملابس بسرعة لتجنب أي احتكاك مع الجماهير الغاضبة.

ومع تصاعد الضغوط النفسية، يقف الجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس ووليد صلاح الدين أمام تحدي إدارة هذه العلاقة الدقيقة، حتى لا تتحول الانتقادات إلى أزمة أكبر داخل الفريق.

3. تجديد العقود

يمثل ملف تجديد عقود اللاعبين تحديًا كبيرًا أمام وليد صلاح الدين، خاصة مع اللاعبين الذين أصبح موقفهم غير واضح، مثل المالي أليو ديانغ، الذي تبقى في عقده عام واحد، ويهدف نادي الزمالك للتعاقد معه في الموسم المقبل. ورفض اللاعب حسم هذا الملف بسبب عدم لعبه بشكل أساسي مع الجهاز الفني السابق بقيادة ريبيرو.

كما يشكل إمام عاشور قضية أخرى، إذ يطالب بمساواته مع زيزو، ما يجعل مسألة تجديد العقود استراتيجية تؤثر في استقرار الفريق على المدى الطويل. أي تأخير أو سوء إدارة في هذا الملف قد يخلق شعورًا بعدم الاستقرار ويزيد حرارة غرفة الملابس المشتعلة بالفعل.