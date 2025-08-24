قضية تهدد مستقبل النادي.. عضو الزمالك يوجه رسالة مرعبة (صورة)

وجه رامي إبراهيم نصوحي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة تحذيرية مروعة لجماهير النادي الأبيض، في ظل الأزمة المتعلقة بسحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر من قبل وزارة الإسكان.

وأثار قرار سحب الأرض، الذي صدر عن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، موجة غضب عارمة بين مشجعي القلعة البيضاء، خاصةً بعد أن برر الجهاز قراره بـ"انتهاء المهلة الزمنية المحددة للتنفيذ، وعدم التزام النادي بجدول الإنشاءات وشروط التخصيص"، وذلك على خلفية توجيه عدة إنذارات رسمية سابقة.

وتعود جذور الأزمة إلى سنوات طويلة، حيث لم تشهد الأرض أي أعمال إنشائية فعلية، مما دفع الجهاز المعني إلى اتخاذ قرار سحب الأرض البالغة مساحتها 129 فدانًا، بينما يُصر النادي على حقه في استردادها عبر القنوات القانونية.

وفي محاولة لحل الأزمة، زار وفد من نادي الزمالك، ضم كلاً من حسين لبيب وحسام المندوه، وزير الإسكان مؤخرًا؛ لمناقشة مستجدات الملف.

كما قدّم مجلس إدارة النادي تظلمًا رسميًا إلى الوزارة، معتبرًا قرار السحب غير مبرر، ومؤكدًا حيازة النادي لكافة التراخيص والتصاريح اللازمة خلال السنوات الماضية، ومشددًا على سلامة موقفه القانوني والإجرائي فيما يخص أعمال البناء.

تصريح مرعب

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، ناشد نصوحي جماهير الزمالك دعم النادي في هذه الأزمة المصيرية، قائلاً: "إما نكون أو لا نكون، هذه ليست قضية مجلس حسين لبيب فحسب، هذه قضية كل زملكاوي وكل من ينتمي لهذا النادي سواء داخله أو خارجه".

وأضاف: "على جماهير الزمالك الوفية الوقوف بجوار النادي، ليس بجوار أشخاص".

واختتم كلمته بتأكيد خطورة الموقف: "الأزمة ليست هينة، والجميع يبذل أقصى ما لديه لمواجهة التحديات الداخلية قبل الخارجية، ولن ينجو الزمالك إلا بجماهيره وتكاتفها للمرور من هذه الغمة".