حل أخير.. هل يضحي النصر للتخلص من "منبوذ جيسوس"؟

يبدو أن مستقبل الجناح البرازيلي الشاب ويسلي مع نادي النصر السعودي يقترب من نهايته، مع تزايد التقارير التي تربطه بالانتقال إلى نادي بولونيا الإيطالي.

ورغم أن النادي الإيطالي أبدى استعداده لدفع مبلغ يقارب 18 مليون يورو، وهو رقم قريب من الذي دفعه النصر لضمه من كورينثيانز، فإن العقدة الأكبر تكمن في راتب اللاعب الضخم الذي يصل إلى 4 ملايين يورو سنوياً، وهو ما يمثل حجر عثرة أمام إتمام الصفقة.

هذه المعضلة تضع إدارة النصر أمام خيار صعب ولكنه قد يكون ضرورياً: التضحية بجزء من قيمة الصفقة لتسهيل رحيل اللاعب.

فكرة أن يتنازل النصر عن جزء من المبلغ المطلوب مقابل أن يتمكن بولونيا من تحمل راتب ويسلي، قد تكون "الحل الأخير" لإنهاء صداع لم يدم طويلاً ولكنه كان مكلفاً.

استثمار محفوف بالمخاطر

عندما تعاقد النصر مع ويسلي، كان يُنظر إليه على أنه استثمار في موهبة مستقبلية واعدة، ومع ذلك، دفعت إدارة النادي حينها مبلغاً يفوق القيمة السوقية للاعب بشكل ملحوظ، في رهان لم يؤتِ ثماره المرجوة على أرض الملعب حتى الآن.

لم يقدم اللاعب الأداء الذي يشفع له بهذا المبلغ الكبير، بل وتراجعت قيمته السوقية أكثر، مما يجعل فكرة استرداد كامل المبلغ المدفوع فيه أمراً شبه مستحيل.

المشكلة الأكبر تكمن في المعادلة غير المنطقية التي خلقتها الصفقة؛ فمن غير المألوف في عالم كرة القدم أن يحصل لاعب شاب، قيمته السوقية في أفضل أحوالها لم تتجاوز 10-12 مليون يورو وتراجعت مؤخرًا لـ 4 ملايين فقط، على راتب سنوي يبلغ 4 ملايين يورو، أي بنفس قيمته السوقية الإجمالية.

هذا الراتب الضخم يجعل أي نادٍ أوروبي، حتى لو كان مهتماً باللاعب، يفكر ألف مرة قبل الدخول في مفاوضات، لأن هذا الرقم لا يتناسب إطلاقاً مع سلم الرواتب المتبع للاعبين في نفس الفئة والعمر والقيمة الفنية.

تضحية استراتيجية

أمام هذا الواقع، يجب على إدارة النصر أن تتبنى نهجاً أكثر مرونة، الإصرار على استعادة مبلغ الـ 18 مليون يورو كاملاً سيعني على الأرجح بقاء اللاعب، واستمراره في شغل مقعد لاعب أجنبي ثمين في قائمة الفريق، واستنزاف خزينته براتب ضخم دون عائد فني يذكر، اللاعب الذي يبدو وأنه خارج حسابات المدرب جورج جيسوس أصبح عبئاً أكثر منه إضافة.

الحل الأمثل يكمن في تقديم تنازلات مدروسة، يمكن للنصر تخفيض المبلغ المطلوب إلى 12 أو 14 مليون يورو، مما يمنح بولونيا القدرة المالية على تلبية مطالب اللاعب المتعلقة بالراتب.

وفي المقابل، يستطيع النصر تعويض هذا النقص المالي عبر التفاوض على شروط إضافية ذكية، مثل وضع بند يضمن له نسبة مئوية من أرباح إعادة بيع اللاعب مستقبلاً، فإذا تألق ويسلي في الدوري الإيطالي وانتقل لاحقاً إلى نادٍ أكبر، سيضمن النصر الحصول على جزء من كعكة الصفقة المستقبلية.

إن التخلص من ويسلي لم يعد مجرد مسألة فنية، بل هو ضرورة استراتيجية لتحرير مقعد أجنبي يمكن استغلاله في مركز آخر يحتاجه الفريق بشكل عاجل قبل إغلاق نافذة الانتقالات.

قد تبدو التضحية بجزء من قيمة الصفقة خسارة على المدى القصير، لكنها في الواقع ستكون مكسباً على المدى الطويل، ما يحرر النادي من عبء مالي وفني، ويفتح الباب لتدعيم صفوفه بشكل أكثر فاعلية.