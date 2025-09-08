إصابة أخطر من المتوقع.. أخبار كارثية لنجم برشلونة

كتب – نور الدين ميفراني

تلقى الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة هانزي فليك أخبارا سيئة بشأن الإصابة التي لحقت بنجمه الشاب الدولي الإسباني غافي في التدريبات قبل مباراة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

وفاز برشلونة في أول مباراتين بالدوري الإسباني على ليفانتي وريال مايوركا، قبل أن يتعادل في المباراة الثالثة مع رايو فاليكانو.

وحسب صحيفة "سبورت" سيخضع غافي لفحص شامل لركبته اليمنى، اليوم الاثنين، لتقييم الانزعاج الذي يعاني منه منذ فترة، وهناك قلق في برشلونة بشأن حالة ركبة الدولي الإسباني اليمنى، التي أبعدته عن الملاعب سابقا لمدة 11 شهرا بعد خضوعه لعملية جراحية.

وأشار التقرير إلى أن الرباط الصليبي للاعب في حالة ممتازة، لكن غافي يعاني من انزعاج منذ فترة بسبب مشكلة محتملة في منطقة الركبة، ولهذا السبب، سيخضع لاعب الوسط الأندلسي لفحص شامل، الهدف منه هو معرفة سبب المشكلة التي أبعدته مجددا عن الملاعب وتمنعه من المشاركة في مباراة الأحد المقبل ضد فالنسيا؛ إذ تشير جميع المؤشرات إلى إصابته في الغضروف المفصلي.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن استبعاد أي احتمال، في انتظار نتائج الفحص، فأحد الاحتمالات هو تمديد العلاج التحفظي الذي استمر في الأيام القليلة الماضية، في انتظار أن يستعيد غافي أفضل حالاته ويختفي الانزعاج دون أي تدخل جراحي، كما لا يُستبعد إجراء تنظير المفصل إذا لزم الأمر "لتنظيف" المنطقة المصابة من الركبة، والتي لن تؤثر على الرباط الصليبي.

فيما ذكر "راديو كتالونيا"، بأن غافي قد يخضع لعملية جراحية؛ لأن إصابته أخطر مما كان مُتوقعا.

ويشعر الألماني هانزي فليك بالقلق ويتابع وضعية لاعب الوسط الشاب، حيث تربطه معه علاقة قوية، خصوصا أنه أنهى الموسم الماضي بشكل جيد وبدأ الموسم الحالي بشكل واعد، لكن في 30 أغسطس الماضي أبلغ غافي إدارة النادي بشعوره بآلام بالركبة وغاب عن مباراة رايو فاليكانو.